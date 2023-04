Higuita gagne la 5e étape au sprint, Vingegaard toujours leader

Le Colombien Sergio Higuita (Bora) remporté la cinquième et avant-dernière étape du Tour du Pays basque, courue autour d'Amorebieta.

Il a réglé au sprint un groupe d'une vingtaine de coureurs où figurait le Suisse Mauro Schmid (5e) et Jonas Vingegaard, toujours leader du classement général.

A la veille de la dernière étape samedi, montagneuse et conçue pour être le juge de paix de la course (six ascensions répertoriées dont trois de première catégorie), les rivaux de Vingegaard au général ont gardé leurs forces.

Le Danois de la Jumbo-Visma reste ainsi leader devant Mikael Landa, à 13 secondes, et David Gaudu à 31 secondes.

Les animateurs de l'étape ont été le Français de la Quick-Step Rémi Cavagna, 'le TGV de Clermont-Ferrand', et son coéquipier italien Mattia Cattaneo. Les deux hommes sont sortis du peloton dès la première difficulté du jour, dans les premiers kilomètres, et ont parcouru quasiment 130 km échappés avant d'être repris à environ 25 km de l'arrivée.

Higuita, le vainqueur de l'étape de Zinal l'an dernier au Tour de Romandie, a réglé un peloton de vingt-deux coureurs. Le Colombien gagne trois places au général, où il figure au 8e rang. Schmid est 16e à 1'40'' de Vingegaard.

/ATS