Grosse chute collective, abandon de Meintjes

Le départ de la 14e étape du Tour de France a été marqué samedi par une importante chute collective après seulement cinq kilomètres de course.

Cette chute a provoqué l'abandon du Sud-Africain Louis Meintjes et une longue neutralisation.

Dans un virage situé quelques minutes après le départ, plusieurs dizaines de coureurs sont allés au sol sur une route mouillée, dont Louis Meintjes. Le leader sud-africain d'Intermarché était 13e au classement général vendredi soir.

Meintjes a été évacué en ambulance avec une suspicion de fracture à la clavicule. L'Espagnol Antonio Pedrero (Movistar) a également abandonné. Le Français Adrien Petit, équipier de Meintjes, a quant à lui pu lui se relever avec un imposant pansement au mollet.

La direction du Tour a neutralisé la course, le temps pour les coureurs blessés d'être évacués. Cette 14e étape marque l'entrée dans les Alpes et le début d'une orgie de cols pour départager Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, les deux grands favoris pour la victoire finale.

