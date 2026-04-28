Godon remporte le prologue du Tour de Romandie, Pogacar 5e

Le Français Dorian Godon a remporté mardi le prologue du Tour de Romandie à Villars-sur-Glâne ...
Godon remporte le prologue du Tour de Romandie, Pogacar 5e

Godon remporte le prologue du Tour de Romandie, Pogacar 5e

Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Le Français Dorian Godon a remporté mardi le prologue du Tour de Romandie à Villars-sur-Glâne. La star de l'épreuve Tadej Pogacar a dû se contenter du 5e rang, juste derrière le Suisse Mauro Schmid.

L'ogre slovène ne gagnera pas toutes les étapes de cette 79e édition du Tour de Romandie, auquel il participe pour la première fois cette semaine. Deux jours après avoir enlevé Liège-Bastogne-Liège pour la quatrième fois, le champion du monde est tombé sur plus fort que lui dans les rues de Villars-sur-Glâne (FR).

Dorian Godon a mis tout le monde d'accord sur ce parcours de 3,2 km peu technique et propice aux coureurs puissants pour s'emparer du maillot jaune de leader. Il a terminé son effort solitaire en 3'35, reléguant son premier poursuivant, le Portugais Ivo Oliveira, à plus de six secondes.

Le sprinteur de 29 ans s'était révélé en 2024 sur le Tour de Romandie en gagnant deux étapes à Fribourg et à Vernier (GE). Champion de France sur route en 2025, il avait déjà remporté une étape sur Paris-Nice et deux autres sur le Tour de Catalogne en mars.

Schmid en forme

Le Zurichois Mauro Schmid a quant à lui terminé meilleur Suisse avec sa 5e place. Il a confirmé ses bonnes dispositions après avoir été très en vue lors des classiques ardennaises (6e de l'Amstel Gold Race, 2e de la Flèche Wallonne, 11e de Liège-Bastogne-Liège).

Les protagonistes du Tour de Romandie auront droit mercredi à une 1re étape en boucles autour de Martigny (départ et arrivée). Ils devraient en découdre dans la longue et difficile montée vers Ovronnaz (8,9 km, à 9,7% de moyenne). Le sommet se situe néanmoins à plus de 30 km de l'arrivée.

/ATS
 

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