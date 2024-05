Giro: Georg Steinhauser signe son premier succès

L'Allemand Georg Steinhauser a gagné en solitaire la 17e étape du Giro entre Selva di Val Gardena et Passo Brocon (159 km). Le Slovène Tadej Pogacar reste solidement en tête du général.

Steinhauser (22 ans) a été l'un des grands animateurs de la journée et a fêté le premier succès professionnel de sa carrière. Le coureur de l'équipe EF Education First faisait partie d'un groupe de dix échappés parti après le Passo Sella, après une septantaine de km. Il a distancé tous ses rivaux et n'a pas craqué dans la montée finale, conservant 1'24 d'avance sur Pogacar, qui a lâché ce qu'il restait du peloton à 2 km du but.

Le Slovène a encore grappillé du temps à ses adversaires. Il compte désormais 7'42 d'avance sur le Colombien Daniel Martinez et 8'04 sur le Britannique Geraint Thomas. Son sacre à Rome dimanche ne fait plus aucun doute, sauf chute ou improbable défaillance samedi lors de l'ultime étape de montagne.

Jeudi, la 18e étape permettra au peloton de reprendre des forces. Elle mènera les coureurs de Fiera di Primiero à Padoue sur un parcours de 178 km sans difficulté majeure.

/ATS