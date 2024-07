Girmay remporte la 3e étape à Turin, Carapaz en jaune

L'Erythréen Biniam Girmay a remporté au sprint la 3e étape du Tour de France lundi à Turin. Richard Carapaz a pris le maillot jaune à Tadej Pogacar.

Une victoire historique! Pour la première fois de l'histoire de la Grande Boucle, un Erythréen a remporté une étape. Sprinteur de la formation Intermarché, Biniam Girmay est parvenu à surprendre tout le monde. Il a devancé au final Fernando Gaviria et Arnaud De Lie.

On attendait Jasper Philipsen pour ce premier sprint, mais le Belge, sextuple vainqueur d'étape sur le Tour, a été pris dans une chute dans les tout derniers kilomètres. Le sprinteur de la formation Alpecin avait en plus perdu son leader et poisson-pilote Mathieu van der Pool sur un problème mécanique à 6 km de l'arrivée.

C'est donc le coureur d'Asmara qui a profité des conditions de course pour signer un succès historique pour son pays. Vainqueur d'étape sur le Giro en 2022, on se souvient que Girmay avait gagné une étape du Tour de Suisse l'an dernier. C'est la troisième victoire africaine sur le Tour après les Sud-Africains Daryl Impey et Rob Hunter.

Au général, Tadej Pogacar a cédé son maillot jaune à Richard Carapaz. Les deux hommes sont dans le même temps, mais Carapaz a fini plusieurs places devant le Slovène.

Mardi, le peloton retrouvera la France après les débuts italiens. Et le moins que l'on puisse dire c'est que ce sera une étape pour les costauds avec trois ascensions au programme. L'étape de 140 km partira de Pinerolo pour rejoindre Valloire. Après la montée vers Sestrières, les coureurs attaqueront le col de Montgenèvre et surtout le col du Galibier et un sommet à 2627 m juste avant la descente sur Valloire.

Carapaz aura fort à faire face à Pogacar, Vingegaard et Evenepoel qui sont tous dans le même temps que lui.

/ATS