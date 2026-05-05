Fracture de l'épaule droite pour Noemi Rüegg

Noemi Rüegg souffre d'une fracture de l'épaule droite, a annoncé son équipe EF Education-Oatly ...
Fracture de l'épaule droite pour Noemi Rüegg

Fracture de l'épaule droite pour Noemi Rüegg

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Noemi Rüegg souffre d'une fracture de l'épaule droite, a annoncé son équipe EF Education-Oatly lundi soir. La Zurichoise avait chuté dans la journée lors de la 2e étape de la Vuelta femenina.

Cette blessure nécessitera une opération, a précisé la formation américaine. La durée de l'absence de Noemi Rüegg, qui avait remporté la 1re étape de cette Vuelta dimanche pour fêter le plus beau succès de sa carrière professionnelle et endosser le maillot rouge de leader du général, n'est pas connue.

Noemi Rüegg a chuté à 12 km de l'arrivée de la 2e étape lundi après avoir touché la roue arrière d'une de ses coéquipières, alors qu'elle était bien installée dans le peloton. La Zurichoise tenait la grande forme, elle qui avait terminé 2e de Milan-Sanremo ce printemps.

/ATS
 

Actualités suivantes

Tadej Pogacar continue d'écrire sa légende

Tadej Pogacar continue d'écrire sa légende

Cyclisme    Actualisé le 05.05.2026 - 06:02

Richard Chassot: « Il me manque une étape et de l'argent »

Richard Chassot: « Il me manque une étape et de l'argent »

Cyclisme    Actualisé le 04.05.2026 - 10:36

Seixas annonce qu'il sera de la partie en juillet

Seixas annonce qu'il sera de la partie en juillet

Cyclisme    Actualisé le 04.05.2026 - 10:30

La belle semaine de Thalmann, meilleur grimpeur du Tour de Romandie

La belle semaine de Thalmann, meilleur grimpeur du Tour de Romandie

Cyclisme    Actualisé le 03.05.2026 - 19:00

Articles les plus lus

Pogacar survole le Tour de Romandie

Pogacar survole le Tour de Romandie

Cyclisme    Actualisé le 03.05.2026 - 16:36

La belle semaine de Thalmann, meilleur grimpeur du Tour de Romandie

La belle semaine de Thalmann, meilleur grimpeur du Tour de Romandie

Cyclisme    Actualisé le 03.05.2026 - 19:00

Seixas annonce qu'il sera de la partie en juillet

Seixas annonce qu'il sera de la partie en juillet

Cyclisme    Actualisé le 04.05.2026 - 10:30

Richard Chassot: « Il me manque une étape et de l'argent »

Richard Chassot: « Il me manque une étape et de l'argent »

Cyclisme    Actualisé le 04.05.2026 - 10:36

Noemi Rüegg gagne la 1re étape de la Vuelta

Noemi Rüegg gagne la 1re étape de la Vuelta

Cyclisme    Actualisé le 03.05.2026 - 14:58

Pogacar survole le Tour de Romandie

Pogacar survole le Tour de Romandie

Cyclisme    Actualisé le 03.05.2026 - 16:36

La belle semaine de Thalmann, meilleur grimpeur du Tour de Romandie

La belle semaine de Thalmann, meilleur grimpeur du Tour de Romandie

Cyclisme    Actualisé le 03.05.2026 - 19:00

Seixas annonce qu'il sera de la partie en juillet

Seixas annonce qu'il sera de la partie en juillet

Cyclisme    Actualisé le 04.05.2026 - 10:30

Elina Benoit sur le podium en Coupe du monde

Elina Benoit sur le podium en Coupe du monde

Cyclisme    Actualisé le 03.05.2026 - 09:46

Une première pour Sina Frei en cross country

Une première pour Sina Frei en cross country

Cyclisme    Actualisé le 03.05.2026 - 10:02

Noemi Rüegg gagne la 1re étape de la Vuelta

Noemi Rüegg gagne la 1re étape de la Vuelta

Cyclisme    Actualisé le 03.05.2026 - 14:58

Pogacar survole le Tour de Romandie

Pogacar survole le Tour de Romandie

Cyclisme    Actualisé le 03.05.2026 - 16:36