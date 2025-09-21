Evenepoel encore champion du monde du contre-la-montre

Remco Evenepoel est bien le roi du contre-la-montre. Le Belge a décroché un 3e titre mondial de suite dimanche à Kigali, au Rwanda, devant l'Australien Jay Vine et son compatriote Ilan Van Wilder.

Evenepoel a survolé la course, au point de rattraper et doubler le Slovène Tadej Pogacar, parti deux minutes et demie avant lui et qui a finalement échoué au pied du podium. Il a bouclé son effort avec 1'14'' d'avance sur Vine et 2'36'' sur Van Wilder.

Déjà sacré en 2023 à Glasgow et l'an dernier à Zurich, le Brabançon égale l'Allemand Tony Martin et l'Australien Michael Rogers, les deux seuls autres coureurs à avoir réussi ce triplé à la suite.

Sur un parcours peu adapté à ses capacités, le rouleur thurgovien Stefan Küng a pris la 10e place, à 3'48'' du médaillé d'or. Mauro Schmid s'est lui classé 29e, à 7'39'' d'Evenepoel.

