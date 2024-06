En quête de record, Cavendish n'a « rien à perdre »

Mark Cavendish a dit vendredi n'avoir 'rien à perdre' à la veille du départ du Tour de France. Le sprinter vise le record du nombre de victoires d'étapes sur l'épreuve.

'On ne serait pas là si on pensait que ce n'est pas possible', a expliqué le Britannique de 39 ans à Florence, d'où s'élancera la Grande Boucle samedi.

Le 'Cav'' co-détient pour l'heure le record d'étapes remportées dans le Tour en compagnie du légendaire quintuple maillot jaune Eddy Merckx, avec 34 succès. Il s'était déjà lancé dans la quête de ce record l'année dernière pour ce qui devait être son dernier Tour de France, mais avait dû abandonner, la clavicule cassée lors d'une chute pendant la huitième étape entre Libourne et Limoges.

Le champion du monde 2011 était passé près de lever les bras la veille à Bordeaux, mais avait vu le Belge Jasper Philipsen lui griller la politesse à quelques mètres de la ligne d'arrivée. 'Je pense que je suis plus prêt cette année que l'an dernier', a assuré le sprinter de l'île de Man, détendu et souriant.

'On serait heureux'

Le vainqueur de Milan-Sanremo (2009) a expliqué avoir échangé avec le patron de la formation Astana Alexandre Vinokourov après le Tour l'an passé. 'Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas finir sa carrière comme ça, sur une chute', a dit le manager kazakh, avant d'ajouter: 'Avec une victoire de Mark, on serait heureux de notre Tour.'

Cavendish, deux fois maillot vert en 2011 et 2021, sera accompagné de son poisson-pilote danois Michael Morkov et de l'Italien Davide Ballerini pour lancer ses sprints. 'Je ne pourrais pas rêver mieux', a affirmé le sprinter.

/ATS