Elise Chabbey remporte le classement général

Magnifique Elise Chabbey! La Genevoise a remporté la 4e édition du Tour de Romandie féminin ...
Elise Chabbey remporte le classement général

Elise Chabbey remporte le classement général

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Magnifique Elise Chabbey! La Genevoise a remporté la 4e édition du Tour de Romandie féminin dimanche à Aigle en terminant à la 3e place de la dernière étape, gagnée par la Hongroise Blanka Vas.

Victorieuse de la 2e étape samedi à La Tzoumaz, Elise Chabbey comptait 8 secondes de retard sur la maillot jaune slovène Urska Zigart au départ de cette 3e et dernière étape disputée autour d'Aigle. Un débours qu'elle a su compenser grâce à une fin de course parfaite.

Alors que le peloton venait de rattraper les dernières échappées à 13 km de l'arrivée, la coureuse de 32 ans a placé une attaque dans la montée d'Antagnes, dernière difficulté du jour. Accompagnée par l'Espagnole Paula Blasi, elle a creusé l'écart dans la descente tandis que Zigart a perdu du temps avec une sortie de route qui lui a sans doute coûté la victoire finale.

L'étape est revenue à Blanka Vas, qui a rejoint Blasi et Chabbey dans la dernière ligne droite, mais c'est bien la Suissesse qui termine en tête du classement général avec 7 secondes d'avance sur Zigart et 10 sur la Néerlandaise Yara Kastelijn. La Genevoise remporte ainsi une course à étapes pour la première fois de sa carrière.

/ATS
 

Actualités suivantes

Nino Schurter va mettre fin à sa carrière devant son public

Nino Schurter va mettre fin à sa carrière devant son public

Cyclisme    Actualisé le 16.08.2025 - 17:04

Tour de Romandie féminin: victoire suisse dans la 2e étape

Tour de Romandie féminin: victoire suisse dans la 2e étape

Cyclisme    Actualisé le 16.08.2025 - 14:33

L'Espagnole Paula Blasi gagne la 1e étape et prend le jaune

L'Espagnole Paula Blasi gagne la 1e étape et prend le jaune

Cyclisme    Actualisé le 15.08.2025 - 14:43

Cinq équipes exclues après avoir refusé de tester une puce GPS

Cinq équipes exclues après avoir refusé de tester une puce GPS

Cyclisme    Actualisé le 15.08.2025 - 16:19

Articles les plus lus

Tour de Romandie Féminin: départ aujourd'hui

Tour de Romandie Féminin: départ aujourd'hui

Cyclisme    Actualisé le 15.08.2025 - 04:03

L'Espagnole Paula Blasi gagne la 1e étape et prend le jaune

L'Espagnole Paula Blasi gagne la 1e étape et prend le jaune

Cyclisme    Actualisé le 15.08.2025 - 14:43

Cinq équipes exclues après avoir refusé de tester une puce GPS

Cinq équipes exclues après avoir refusé de tester une puce GPS

Cyclisme    Actualisé le 15.08.2025 - 16:19

Tour de Romandie féminin: victoire suisse dans la 2e étape

Tour de Romandie féminin: victoire suisse dans la 2e étape

Cyclisme    Actualisé le 16.08.2025 - 14:33

Tour de Romandie Féminin: Demi Vollering déclare forfait

Tour de Romandie Féminin: Demi Vollering déclare forfait

Cyclisme    Actualisé le 12.08.2025 - 14:59

Tour de Romandie Féminin: départ aujourd'hui

Tour de Romandie Féminin: départ aujourd'hui

Cyclisme    Actualisé le 15.08.2025 - 04:03

L'Espagnole Paula Blasi gagne la 1e étape et prend le jaune

L'Espagnole Paula Blasi gagne la 1e étape et prend le jaune

Cyclisme    Actualisé le 15.08.2025 - 14:43

Cinq équipes exclues après avoir refusé de tester une puce GPS

Cinq équipes exclues après avoir refusé de tester une puce GPS

Cyclisme    Actualisé le 15.08.2025 - 16:19

Jan Christen 4e du classement final en Pologne

Jan Christen 4e du classement final en Pologne

Cyclisme    Actualisé le 10.08.2025 - 18:59

Marlen Reusser ne sera pas au départ

Marlen Reusser ne sera pas au départ

Cyclisme    Actualisé le 11.08.2025 - 15:25

Tour de Romandie Féminin: Demi Vollering déclare forfait

Tour de Romandie Féminin: Demi Vollering déclare forfait

Cyclisme    Actualisé le 12.08.2025 - 14:59

Tour de Romandie Féminin: départ aujourd'hui

Tour de Romandie Féminin: départ aujourd'hui

Cyclisme    Actualisé le 15.08.2025 - 04:03