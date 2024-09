Dunbar s'impose au Picon Blanco, Roglic assure

L'Irlandais Eddie Dunbar a remporté samedi la 20e et avant-dernière étape du Tour d'Espagne au sommet du Picon Blanco.

Le Slovène Primoz Roglic, 3e, a consolidé sa place de leader du général à la veille de l'arrivée à Madrid.

Au terme de 172 km d'une course exigeante avec pas moins de sept ascensions - et 5000 mètres de dénivelé positif -, Dunbar (Jayco) s'est imposé pour sept secondes devant l'Espagnol Enric Mas. Il avait attaqué à 2 km du but.

'Je suis tellement fier. Les derniers mètres ont été terriblement difficiles', a expliqué le coureur irlandais, qui a signé son deuxième succès sur cette Vuelta après sa victoire sur la 11e étape au Campus Tecnológico Cortizo Padron. 'J'ai connu tellement de contretemps durant ma carrière que je savoure pleinement ce succès', a poursuivi le coureur de 28 ans.

Dimanche, la dernière étape prendra la forme d'un contre-la-montre de 24 kilomètres dans les rues de Madrid. Sauf incident, Roglic, qui possède désormais deux minutes d'avance sur son dauphin australien Ben O'Connor, devrait remporter la Vuelta pour la quatrième fois. Le podium provisoire est complété par Mas.

Sivakov à l'attaque

L'étape a d'abord été animée par l'Espagnol Marc Soler qui est passé en tête de trois difficultés avant d'être repris à 50 kilomètres de la ligne par quatre poursuivants. Le peloton a fini par reprendre ces attaquants dans l'avant-dernier col du jour, le Puerto de Los Tornos, à une trentaine de kilomètres de l'arrivée.

Endroit choisi par le Français Pavel Sivakov pour placer une attaque tranchante jusqu'à creuser un écart d'une minute. Le coureur de la formation UAE a été repris dans les derniers kilomètres de l'ascension du terrible Picon Blanco, 8 kilomètres à 9% de moyenne avec un passage à 18%.

/ATS