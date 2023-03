Deux équipes suisses au départ à Port-Valais

Deux équipes suisses participeront au prochain Tour de Romandie. Tudor Pro Cycling et une équipe nationale seront au départ au Bouveret-Port-Valais le 25 avril.

En plus des dix-huit formations de l’UCI WorldTour, les deux premières équipes invitées possèdent le label helvétique.

L'équipe nationale, dans laquelle Swiss Cycling peut réunir les coureurs helvétiques d'équipes non- retenues au départ, a servi de rampe de lancement ces dernières éditions pour de jeunes coureurs, dont plusieurs portent d’ailleurs aujourd’hui le maillot de Tudor.

Présentée il y a un an lors du prologue du TdR 2022 à Lausanne, l’équipe Tudor de Fabian Cancellara réunit une armada rouge à croix blanche. Avec le Valaisan Sébastien Reichenbach comme capitaine de route et une escouade de champions de Suisse comme Robin Froidevaux (route), Joël Suter (contre-la-montre), Nils Brun (M23) et des plus expérimentés comme Simon Pellaud ou Tom Bohli.

Le Tour de Romandie s'élancera le mardi 25 avril de Port-Valais pour se terminer à Genève le 30 avril avec des étapes à La Vallée de Joux, à La Chaux-de-Fonds, à Châtel-St-Denis et à Thyon 2000.

/ATS