Dénouement à Leysin

L'édition 2026 du Tour de Romandie connaîtra son dénouement dimanche après-midi. La 5e et dernière étape, longue de 178,2 km entre Lucens et Leysin, s'annonce animée.

Les occasions de faire la différence seront nombreuses, avec trois GP de la montagne répertoriés. Si les deux premières, à Sottens (5,1 km) et Vuillens (3,6 km), ne devraient pas faire trop mal aux jambes, l'ascension finale vers Leysin promet des étincelles: 13,9 km à 6% de moyenne, avec une déclivité maximale de 12%.

Leader du classement général avec 35 secondes d'avance sur son dauphin Florian Lipowitz, Tadej Pogacar visera une nouvelle fois la victoire dans cette dernière étape. Le Slovène a déjà levé à trois reprises les bras au ciel durant cette Boucle romande. En cas de victoire dans les Alpes Vaudoises, il égalerait Ferdi Kübler, quadruple vainqueur sur le TdR en 1951.

/ATS