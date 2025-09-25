David Lappartient réélu sans opposition à la tête de l'UCI

David Lappartient a été réélu pour un troisième mandat consécutif de quatre ans à la tête de ...
Photo: KEYSTONE/AP Pool AFP/FABRICE COFFRINI

David Lappartient a été réélu pour un troisième mandat consécutif de quatre ans à la tête de l'Union cycliste internationale (UCI). Le Français l'annoncé jeudi sur X.

'Je suis heureux d'avoir été réélu président de l'UCI pour un troisième mandat ! Je vous suis reconnaissant de votre confiance et heureux de pouvoir continuer à promouvoir le cyclisme à l'échelle mondiale', a écrit le dirigeant de 52 ans, en marge des Mondiaux qui se déroulent au Rwanda.

Aucun autre candidat ne s'était présenté contre lui. 'En vertu de l'article 40 alinéa 3 des Statuts de l'UCI, son élection pour un troisième mandat de quatre ans sera confirmée sans qu'il soit procédé à un vote', avait annoncé l'instance dans un communiqué le 4 juillet.

David Lappartient a également été président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) de juin 2023 à juin 2025, officiant lors des JO de Paris 2024. Il a été battu en mars pour la présidence du Comité international olympique (CIO) par la Zimbabwéenne Kirsty Coventry.

/ATS
 

