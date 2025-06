Dauphiné: Pogacar renforce son maillot jaune

Tadej Pogacar a remporté l'étape reine du Critérium du Dauphiné en solitaire samedi à Valmeinier 1800. Le champion du monde a ainsi conforté son maillot jaune à la veille de l'arrivée.

Selon un scénario vu et revu, le phénomène slovène a accéléré à douze kilomètres de l'arrivée dans l'ascension finale de cette étape comportant trois cols hors catégorie avec aussi la Madeleine et la Croix de Fer. Il a ensuite géré son effort pour s'imposer avec 14 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard dont le visage était autrement plus marqué que celui du Slovène au moment de franchir la ligne.

Au classement général, Pogacar devance désormais Vingegaard de 1'01 et l'Allemand Florian Lipowitz, troisième de l'étape, de 2'21. Le Belge Remco Evenepoel, rapidement décroché, est quatrième à 4'11.

Recordman des succès

C'est la 98e victoire de la carrière de Pogacar qui devient, à seulement 26 ans, le coureur en activité comptant le plus grand nombre de succès. Cela confirme la forme déjà éclatante du leader d'UAE à trois semaines du début du Tour de France (5-27 juillet). Pogacar a déjà gagné trois étapes sur le Dauphiné.

L'équipe Visma de Vingegaard a pourtant tout essayé en attaquant dès le kilomètre zéro avec Victor Campenaerts, en envoyant Sepp Kuss dans l'échappée du jour ou encore en durcissant dans la dernière partie du col de la Croix de Fer avec Matteo Jorgenson. Mais tout cela a été vain pour enrayer la puissance de feu du champion du monde qui, comme la veille à Combloux, a déposé Vingegaard et le reste du petit groupe de favoris en seulement quelques mètres, en se mettant en danseuse cette fois.

/ATS