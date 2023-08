Course sur route des Mondiaux: Mathieu van der Poel irrésistible

Mathieu van der Poel est devenu champion du monde sur route à Glasgow. Le Néerlandais s'est imposé en solitaire au bout d'une course dantesque, et malgré une chute à 16 km de l'arrivée.

Van der Poel (28 ans), déjà vainqueur cette année de Milan - San Remo et Paris - Roubaix, a lancé une attaque décisive à 22 km du but, lâchant aussitôt ses trois compagnons de tête. Mais il est allé au tapis un peu plus loin dans un virage en descente sur une chaussée humide, ce qui ne l'a même pas déstabilisé.

Malgré des éraflures côté droit et une chaussure abîmée, le petit-fils de Raymond Poulidor n'a pas cessé de creuser l'écart sur des poursuivants vite résignés. Les Pays-Bas attendaient un titre sur route chez les hommes depuis 1985 et le sacre de Joop Zoetemelk.

Le meilleur sur un jour

Van der Poel, déjà quintuple champion du monde de cyclo-cross, a confirmé avec cette victoire qu'il est le meilleur coureur de courses d'un jour du moment. Combattant et acrobate à la fois, il a imposé sa puissance et sa science du pilotage qui ont fait merveille sur un circuit labyrinthique de 14,3 km aux 48 virages à parcourir dix fois, forçant la grande majorité du peloton à l'abandon, sous une pluie parfois battante.

Le Belge Wout van Aert a terminé 2e à 1'38 et le Slovène Tadej Pogacar s'est emparé de la médaille de bronze à 1'45, juste devant le Danois Mads Pedersen.

Belle 5e place de Küng

Les Suisses ont fait une bonne course, Stefan Küng prenant une belle 5e place à 3'48 - ce qui est de bon augure pour le contre-la-montre - alors que Mauro Schmid a terminé 13e d'une épreuve très éprouvante. Marc Hirschi a par contre déçu, perdant le contact avec les meilleurs assez rapidement.

Tenant du titre, et cité parmi les grands favoris à sa succession, le Belge Remco Evenepoel n'a pas tenu le choc sur ce parcours aussi atypique que difficile. Seuls 51 coureurs ont terminé, 144 ayant renoncé en cours de route!

