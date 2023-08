Course en ligne des Mondiaux: Marlen Reusser y sera

Marlen Reusser (31 ans) disputera la course en ligne des Mondiaux dimanche, a indiqué Swiss Cycling. La rouleuse avait abandonné jeudi lors du contre-la-montre, dont elle était l'une des favorites.

Elle avait renoncé peu après le premier temps intermédiaire, alors qu'elle était déjà en retard. La Bernoise avait ensuite dit avoir besoin d'une pause, tant mentalement que physiquement. Mais un jour plus tard, son état mental s'est amélioré et elle a décidé de courir dimanche.

'La santé occupe la première place chez nous, c'est au-dessus du sport', a déclaré l'entraîneur national Edi Telser. 'Dans une course sur route, Marlen n'a pas besoin de pause. Là, on court femme contre femme, et pas contre soi-même', a-t-il ajouté.

L'équipe de Suisse sera ainsi composée par Reusser, Elise Chabbey et Elena Hartmann, ainsi que par les M23 Noemi Rüegg, Noëlle Rüetschi et Linda Zanetti.

/ATS