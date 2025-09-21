Coupe du monde: Alessandra Keller triomphe à Lenzerheide

Alessandra Keller a remporté l'étape de Coupe du monde de Lenzerheide dimanche, en cross-country ...
Photo: KEYSTONE/MAXIME SCHMID

Alessandra Keller a remporté l'étape de Coupe du monde de Lenzerheide dimanche, en cross-country. La Suissesse a devancé la Suédoise Jenny Rissveds et l'Américaine Savilia Blunk.

La toute fraîche championne du monde de short-track a livré durant la plus grande partie de la course un duel palpitant contre Rissveds, sacrée elle championne du monde de cross-country olympique à Crans-Montana la semaine passée.

Au cours du sixième tour, après un peu plus d’une heure de course, la Nidwaldienne est parvenue à se détacher pour devenir la première Suissesse à s'imposer à Lenzerheide. C'est la deuxième fois que la Nidwaldienne remporte une étape de Coupe du monde en cross-country, après celui décroché en 2022 à Snowshoe, aux États-Unis.

Keller comme Rissveds ont profité d’une lourde chute de l’Américaine Savilia Blunk, contrainte de céder la tête de la course à la fin du troisième tour. Elle n'a pu revenir dans la lutte pour le podium qu’en fin d’épreuve.

Les autres Suissesses se sont classées loin du podium. Jolanda Neff, Ronja Blöchlinger et Sina Frei ont réalisé un tir groupé entre la 10e et la 12e place, tandis que Linda Indergand a conclu sa dernière course à domicile au 19e rang.

/ATS
 

