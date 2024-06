Coquard gagne la 2e étape, Lampaert toujours en jaune

Bryan Coquard a remporté la 2e étape du Tour de Suisse entre Vaduz et Regensdorf (176,9 km). Le Français s'est imposé au sprint sans avoir véritablement de concurrence.

Sur un parcours vallonné et fort de 2400 m de dénivelé, la plus longue étape de cette 87e édition de la Boucle nationale a donc souri au Français de l'équipe Cofidis. Coquard a parfaitement négocié son sprint et étant placé idéalement avant le dernier virage à 300 m de la ligne.

Troisième, le Belge Arnaud De Lie aurait peut-être pu contester la victoire au Tricolore sans un saut de chaîne dans les derniers hectomètres. Entre les deux hommes, on retrouve l'Australien Michael Matthews qui est lui sans doute parti d'un peu loin pour pouvoir devancer Coquard.

Cette étape n'a provoqué aucun changement en tête du classement. Yves Lampaert conserve son maillot jaune de leader.

Le meilleur Suisse, Stefan Küng, a fini 25e. Le Thurgovien de Groupama a tenté une attaque à moins de 5 km de l'arrivée, mais il n'est pas parvenu à faire la différence.

Mardi, le peloton roulera dans la région zurichoise avec une troisième étape de 161,7 km entre Steinmaur et Rüschlikon sur les bords du lac de Zurich. Une étape à nouveau accidentée avec trois montées de 3e catégorie dans les 40 derniers kilomètres.

