Cinq équipes exclues après avoir refusé de tester une puce GPS

Cinq équipes qui refusaient de participer à un test de puce GPS ont été exclues du Tour de ...
Cinq équipes exclues après avoir refusé de tester une puce GPS

Cinq équipes exclues du Tour de Romandie féminin

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Cinq équipes qui refusaient de participer à un test de puce GPS ont été exclues du Tour de Romandie féminin vendredi, a annoncé l'UCI. Noemi Ruëgg et Katarzyna Niewiadoma sont concernées.

Toutes les coureuses des formations Canyon-SRAM (Niewiadoma), EF Education (Rüegg), Lidl-Trek, Picnic Post-NL et Visma-Lease a bike n'ont donc pas pris le départ de la 1ère étape, un contre-la-montre de 4,4 km entre Huémoz et Villars-sur-Ollon. Le peloton perd ainsi 30 des 93 coureuses inscrites pour cette épreuve.

L'UCI avait décidé de tester sur ce TDRF un nouveau système de suivi de sécurité par GPS pour permettre de localiser les athlètes, notamment en cas de chute. Cette même technologie doit être mise en place lors des Championnats du monde sur route au Rwanda (21-28 septembre).

'Décision surprenante'

'La décision de ces équipes de s'opposer aux règles spécifiques de l'épreuve est surprenante et compromet les efforts de la famille cycliste pour assurer la sécurité de tous les coureurs sur route grâce au développement de cette nouvelle technologie', regrette l'UCI dans son communiqué.

Selon l'organisation mondiale, en refusant de désigner une coureuse pour emporter le dispositif de suivi - une puce de 63 grammes -, les équipes ont fait le choix d'être exclues de l'épreuve. Dans son communiqué, l'UCI fait également remarquer que 'la plupart' des équipes concernées font partie d'une organisation développant son propre système de suivi GPS.

Les équipes réagissent

Dans un communiqué conjoint, les formations Picnic Post-NL et Visma-Lease a bike se sont dites 'choquées et déçues' par cette décision. Les équipes expliquent avoir expressément indiqué à l'UCI qu'elles ne choisiraient pas et n'équiperaient pas elles-mêmes une coureuse pour le test, mais qu'elles étaient ouvertes à collaborer avec l'organisation si cette dernière s'occupait de sélectionner et d'installer le dispositif.

'Nous sommes toujours à l'avant-garde pour rendre le cyclisme plus sûr, mais cela doit se faire par la collaboration, et non par la coercition', concluent les deux équipes.

/ATS
 

Actualités suivantes

Tour de Romandie Féminin: départ aujourd'hui

Tour de Romandie Féminin: départ aujourd'hui

Cyclisme    Actualisé le 15.08.2025 - 04:03

Tour de Romandie Féminin: Demi Vollering déclare forfait

Tour de Romandie Féminin: Demi Vollering déclare forfait

Cyclisme    Actualisé le 12.08.2025 - 14:59

Marlen Reusser ne sera pas au départ

Marlen Reusser ne sera pas au départ

Cyclisme    Actualisé le 11.08.2025 - 15:25

Jan Christen 4e du classement final en Pologne

Jan Christen 4e du classement final en Pologne

Cyclisme    Actualisé le 10.08.2025 - 18:59

Articles les plus lus

Jan Christen 3e avant la dernière étape

Jan Christen 3e avant la dernière étape

Cyclisme    Actualisé le 09.08.2025 - 17:31

Jan Christen 4e du classement final en Pologne

Jan Christen 4e du classement final en Pologne

Cyclisme    Actualisé le 10.08.2025 - 18:59

Marlen Reusser ne sera pas au départ

Marlen Reusser ne sera pas au départ

Cyclisme    Actualisé le 11.08.2025 - 15:25

Tour de Romandie Féminin: Demi Vollering déclare forfait

Tour de Romandie Féminin: Demi Vollering déclare forfait

Cyclisme    Actualisé le 12.08.2025 - 14:59

Wout van Aert absent des Mondiaux

Wout van Aert absent des Mondiaux

Cyclisme    Actualisé le 08.08.2025 - 11:59

Jan Christen 3e avant la dernière étape

Jan Christen 3e avant la dernière étape

Cyclisme    Actualisé le 09.08.2025 - 17:31

Jan Christen 4e du classement final en Pologne

Jan Christen 4e du classement final en Pologne

Cyclisme    Actualisé le 10.08.2025 - 18:59

Marlen Reusser ne sera pas au départ

Marlen Reusser ne sera pas au départ

Cyclisme    Actualisé le 11.08.2025 - 15:25

Remco Evenepoel rejoindra Red Bull-Bora à la fin de la saison

Remco Evenepoel rejoindra Red Bull-Bora à la fin de la saison

Cyclisme    Actualisé le 05.08.2025 - 18:07

Un parcours accidenté cette année pour le Tour de Romandie féminin

Un parcours accidenté cette année pour le Tour de Romandie féminin

Cyclisme    Actualisé le 07.08.2025 - 13:57

Wout van Aert absent des Mondiaux

Wout van Aert absent des Mondiaux

Cyclisme    Actualisé le 08.08.2025 - 11:59

Jan Christen 3e avant la dernière étape

Jan Christen 3e avant la dernière étape

Cyclisme    Actualisé le 09.08.2025 - 17:31