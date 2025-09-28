Championnat du monde: Tadej Pogacar garde son titre

Tadej Pogacar a conservé avec panache son titre de champion du monde sur route. Le Slovène ...
Photo: KEYSTONE/EPA/KIM LUDBROOK

Tadej Pogacar a conservé avec panache son titre de champion du monde sur route. Le Slovène s'est imposé en solitaire à Kigali après avoir attaqué à 104 km de l'arrivée.

Au terme des 267,5 km de course, le quadruple vainqueur du Tour de France a franchi la ligne avec 1'28 d'avance sur Remco Evenepoel. Le Belge, qui a dû changer deux fois de vélo, a lâché ses deux compagnons de poursuite à 20 km de la ligne pour aller chercher la médaille d'argent après l'or du contre-la-montre.

L'Irlandais Ben Healy s'est emparé du bronze à 2'16. Derrière les meilleurs, les écarts ont été énormes au terme de cette édition très difficile dans la capitale du Rwanda.

Pogacar, qui s'est retrouvé seul devant à 66 km de l'arrivée, a fait un copier-coller de sa victoire de l'an passé à Zurich, où il avait lancé son offensive à 101 km du but. Le phénomène est ainsi devenu le huitième coureur de l'histoire à conserver le titre de champion du monde, et le premier depuis le Français Julian Alaphilippe (2020/2021).

Les Suisses n'ont jamais été vraiment dans le coup pour les médailles. Marc Hirschi a été le mieux classé (18e à 10'06) alors que Jan Christen a fini 29e et avant-dernier à 11'55 puisque seuls trente coureurs ont terminé la course.

