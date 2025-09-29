Championnat d'Europe: Marlen Reusser écrase le chrono

Marlen Reusser a remporté le contre-la-montre du championnat d'Europe à Etoile-sur-Rhône. La Bernoise, championne du monde la semaine dernière à Kigali, a confirmé son excellente forme actuelle.

C'est déjà la quatrième fois de sa carrière que Marlen Reusser (34 ans) se pare d'or sur cette épreuve après 2021, 2022 et 2023. Elle a survolé à 43 km/h de moyenne l'épreuve disputée sur 24 km entre Loriol et Etoile-sur-Rhône et devancé la Norvégienne Mie Ottestad de 49 secondes et la Néerlandaise Mischa Bredewold de 51 secondes.

Après un départ prudent, la Suissesse a progressivement mis le turbo. Au premier temps intermédiaire, la Norvégienne Katrine Aalerud, finalement 4e, faisait encore jeu égal, mais ensuite Marlen Reusser a inexorablement creusé l'écart.

Après son année 2024 marquée par un Covid long qui l'avait notamment empêchée de disputer les Jeux olympiques, les Mondiaux et les Européens, la Bernoise a donc effectué un spectaculaire retour au premier plan. Ce succès dans la Drôme est déjà le onzième de sa saison.

L'autre Suissesse en lice sur ce chrono, Jasmin Liechti, a terminé au 11e rang à 2'11 de Marlen Reusser.

/ATS