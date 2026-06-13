Cdm: Alessandra Keller 3e à Leogang

La Suissesse Alessandra Keller s'est hissée au 3e rang dimanche lors de la troisième manche ...
Cdm: Alessandra Keller 3e à Leogang

Cdm: Alessandra Keller 3e à Leogang

Photo: KEYSTONE/MAXIME SCHMID

La Suissesse Alessandra Keller s'est hissée au 3e rang dimanche lors de la troisième manche de Coupe du monde disputée à Leogang. La victoire est revenue à la Suédoise Jenny Rissveds.

Déjà troisième vendredi en short-track en Autriche, Keller a récidivé pour s'offrir un premier podium dans la catégorie olympique depuis son succès à Lenzerheide en septembre dernier. La Nidwaldienne de 30 ans n'a été devancée que par la championne du monde en titre Rissveds et par la Néerlandaise Puck Pieterse, respectivement de 1'14 et de 18''. Nicole Koller a terminé au pied du podium avec également 18''de retard sur sa compatriote.

Invaincue en short-track cette saison, la Zurichoise Sina Frei a chuté à plusieurs reprises en raison d'un sol boueux et d'un mauvais choix de pneus. Elle a terminé au 9e rang ce dimanche, et à cédé la tête du classement général de la Coupe du monde à Rissveds.

/ATS
 

Actualités suivantes

Lisa Baumann tout juste dans le top-10 à Leogang

Lisa Baumann tout juste dans le top-10 à Leogang

Cyclisme    Actualisé le 13.06.2026 - 18:27

Troisième succès de Sina Frei

Troisième succès de Sina Frei

Cyclisme    Actualisé le 12.06.2026 - 19:04

Trans VTT : le retour au sommet d’Alexandre Balmer

Trans VTT : le retour au sommet d’Alexandre Balmer

Cyclisme    Actualisé le 11.06.2026 - 04:35

Le chrono par équipes pour Visma, Baudin reste en jaune

Le chrono par équipes pour Visma, Baudin reste en jaune

Cyclisme    Actualisé le 09.06.2026 - 17:49

Articles les plus lus

Demi Vollering renverse la donne et remporte le Giro

Demi Vollering renverse la donne et remporte le Giro

Cyclisme    Actualisé le 07.06.2026 - 18:01

Le chrono par équipes pour Visma, Baudin reste en jaune

Le chrono par équipes pour Visma, Baudin reste en jaune

Cyclisme    Actualisé le 09.06.2026 - 17:49

Trans VTT : le retour au sommet d’Alexandre Balmer

Trans VTT : le retour au sommet d’Alexandre Balmer

Cyclisme    Actualisé le 11.06.2026 - 04:35

Troisième succès de Sina Frei

Troisième succès de Sina Frei

Cyclisme    Actualisé le 12.06.2026 - 19:04

Matteo Oppizzi et Carole Perrot vainqueurs à Chaumont

Matteo Oppizzi et Carole Perrot vainqueurs à Chaumont

Cyclisme    Actualisé le 06.06.2026 - 10:21

Demi Vollering renverse la donne et remporte le Giro

Demi Vollering renverse la donne et remporte le Giro

Cyclisme    Actualisé le 07.06.2026 - 18:01

Le chrono par équipes pour Visma, Baudin reste en jaune

Le chrono par équipes pour Visma, Baudin reste en jaune

Cyclisme    Actualisé le 09.06.2026 - 17:49

Trans VTT : le retour au sommet d’Alexandre Balmer

Trans VTT : le retour au sommet d’Alexandre Balmer

Cyclisme    Actualisé le 11.06.2026 - 04:35

Reusser perd du terrain en montagne

Reusser perd du terrain en montagne

Cyclisme    Actualisé le 03.06.2026 - 18:55

De Almeida et Oppizzi devant au Quartier

De Almeida et Oppizzi devant au Quartier

Cyclisme    Actualisé le 04.06.2026 - 06:51

Matteo Oppizzi et Carole Perrot vainqueurs à Chaumont

Matteo Oppizzi et Carole Perrot vainqueurs à Chaumont

Cyclisme    Actualisé le 06.06.2026 - 10:21

Demi Vollering renverse la donne et remporte le Giro

Demi Vollering renverse la donne et remporte le Giro

Cyclisme    Actualisé le 07.06.2026 - 18:01