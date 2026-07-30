CE: Trois médailles suisses en short-track

Les Suisses ont parfaitement entamé leurs Championnats d'Europe disputé à Monteceneri. Sina ...
CE: Trois médailles suisses en short-track

CE: Trois médailles suisses en short-track

Photo: KEYSTONE/MAXIME SCHMID

Les Suisses ont parfaitement entamé leurs Championnats d'Europe disputé à Monteceneri.

Sina Frei s'est imposée devant Alessandra Keller chez les dames, tandis que Dario Lillo a remporté le bronze chez les messieurs en short-track jeudi.

'Cela a ressemblé à une course à élimination', a déclaré Frei, qui a devancé Keller de 4' et la championne olympique de Tokyo Jenny Rissveds de 7' sur le parcours de 8,67 km. 'Ces Championnats d'Europe sont une étape importante en vue des Championnats du monde (du 26 au 30 août à Val di Sole), a clamé la Zurichoise. 'Gagner le short-track me donne beaucoup d'assurance pour la deuxième partie de saison.'

Chez les messieurs, Dario Lillo a décroché le bronze. Devant lui, l'Italien Juri Zanotti est devenu champion d'Europe devant le Britannique Charlie Aldridge.

Les compétitions se poursuivront ces prochains jours dans au Tessin avec le relais par équipes vendredi et les courses du cross-country olympique le week-end.

/ATS
 

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