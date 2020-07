Bernal s'est envolé pour l'Europe défendre son maillot jaune

Le vainqueur du Tour de France 2019, Egan Bernal (Ineos), parmi plusieurs autres sportifs colombiens, a embarqué dimanche à l'aéroport de Bogota pour rallier l'Europe.

Il entend préparer la compétition reine prévue du 29 août au 19 septembre.

Ce vol de 109 passagers comprenait également l'autre champion cycliste colombien Nairo Quintana (Arkea-Samsic), deuxième des Tours de France 2013 et 2016, ou encore Rigoberto Urán (EF Pro Cycling) et Miguel Ángel López (Astana Pro Team), ainsi que les membres de leurs équipes.

D'autres sportifs colombiens étaient également présents: escrimeurs, judokas, footballeuses, ou notamment la double championne olympique de BMX Mariana Pajón.

Le nouveau sélectionneur des Emirats arabes Unis Jorge Luis Pinto a aussi embarqué au départ de ce vol auquel a assisté le président colombien Iván Duque.

Les passagers ont tous effectué un test de dépistage au COVID-19 et ne se seront ainsi pas soumis à une quarantaine à leur arrivée à Madrid, selon le ministre des Sports, Ernesto Lucena.

Ce départ intervient alors que la situation sanitaire en Colombie devient de plus en plus critique. En un peu plus d'une semaine, le nombre de morts du nouveau coronavirus est passé de 5000 à 6500, conduisant à un nouveau confinement de la capitale Bogota ou encore de Medellin.

Les compétitions cyclistes internationales sont censées reprendre le 28 juillet avec le Tour du Burgos (Espagne). Le Tour d'Espagne sera lui disputé du 20 octobre au 8 novembre et comptera six jours en commun avec le Giro italien (3-25 octobre).

La Colombie est en état d'urgence depuis le 18 mars, ce qui entraîne la fermeture des frontières et la limitation drastique du nombre de vols commerciaux.

/ATS