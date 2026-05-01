Almeida et Landa renoncent au Giro

Le grand favori Jonas Vingegaard (Visma) aura quelques concurrents de moins lors du Tour d'Italie ...
Almeida et Landa renoncent au Giro

Almeida et Landa renoncent au Giro

Photo: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK

Le grand favori Jonas Vingegaard (Visma) aura quelques concurrents de moins lors du Tour d'Italie (8-31 mai). Le Portugais João Almeida et l'Espagnol Mikel Landa ont ainsi tous deux déclaré forfait.

Almeida (UAE), vainqueur du Tour de Suisse l'année dernière et 3e du Giro 2023, a souffert de complications suite à une infection virale. La maladie a trop perturbé sa préparation ces derniers mois. 'C'est vraiment dommage, car j'adore cette course', a déclaré le Portugais de 27 ans sur Instagram.

Landa (34 ans/Soudal) qui a quant à lui terminé à deux reprises au 3e rang du premier grand Tour du calendrier, doit renoncer à prendre le départ en raison d'une fracture du bassin.

/ATS
 

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