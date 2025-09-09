Alessandra Keller titrée en short-track

Alessandra Keller est la nouvelle championne du monde de VTT short-track. A Zermatt, la Nidwaldienne de 29 ans a devancé la Suédoise Jenny Rissveds et la Canadienne Jennifer Jackson.

Dire qu'elle voulait ce titre est un euphémisme. Alessandra Keller savait qu'elle avait deux chances de médaille lors de ces Mondiaux à domicile et elle n'a pas attendu sa deuxième opportunité pour décrocher le plus beau des métaux.

Neuf tours d'un kilomètre, un effort violent qui convient parfaitement à la morphologie de la Nidwaldienne. Au final, seule Jenny Rissveds a pu suivre la cadence de Keller. Sauf à la fin lorsqu'elle a accéléré une dernière fois pour se détacher et couper la ligne en levant les bras.

Vice-championne du monde de la discipline en 2022, Alessandra Keller avait remporté le général de la Coupe du monde de short-track cette même année.

Les Suissesses n'ont pas manqué ce rendez-vous. L'Appenzelloise de 24 ans Ronja Blöchlinger s'est classée 4e. Nicole Keller a pris le 7e rang et Linda Indergand le 9e.

Colombo 6e

La course masculine n'a en revanche pas apporté de médaille à la Suisse. Le meilleur représentant helvétique s'appelle Filippo Colombo, 6e. Les autres Suisses sont plus loin. Vital Albin s'est classé 16e, Lars Forster 18e, Luca Schatti 19e et Fabio Puntener 20e.

La victoire est revenue au Français Victor Koretzky au prix d'un sprint magnifique pour devancer l'Américain Chris Blevins. Le podium est complété par le compatriote de Koretzky, Mathis Azzaro.

/ATS