Adam Yates dompte la montée de Thyon et prend le jaune

Adam Yates sera le probable futur vainqueur du Tour de Romandie, dimanche à Genève. Le Britannique s'est imposé de manière impériale à Thyon lors de la 4e étape.

Cinquième jour de course, cinquième vainqueur différent et cinquième leader différent. Mais cette fois-ci, Adam Yates (UAE Emirates) devrait inscrire le Tour de Romandie à son palmarès, lui qui compte déjà un Tour de Catalogne et un Tour des Emirats.

Ce Tour de Romandie de petite cuvée s'est donc joué dans la montée finale de 20 km entre Sion et le sommet de Thyon 2000. Une des routes les plus exigeantes du décor romand. Au début de l'ultime ascension, l'échappée matinale de dix coureurs où l'on retrouvait le Valaisan Antoine Debons et le Tchèque Josef Cerny, vainqueur du prologue, vivait ses dernières minutes, mise à mal par le train de l'équipe australienne Jayco. Une tactique d'autant plus étonnante que deux coureurs de cette équipe figurait dans le groupe de tête.

'Nous respectons le maillot jaune'

Les Jayco travaillaient visiblement pour l'Irlandais Edward Dunbar, qui a tenté a chance à 5 km de l'arrivée, mais sans parvenir à véritablement à se détacher, à l'image Romain Bardet deux fois à l'attaque ou de l'Australien Simon Carr, lui aussi repris après sa tentative. A ce moment de la course, le maillot jaune Juan Ayuso avait déjà lâché prise. L'Espagnol n'avait visiblement pas encore le coffre pour résister à un rythme élevé dans une telle difficulté.

'Quand j'ai su que Juan (Ayuso) n'allait pas bien, j'ai joué ma carte', souligne Adam Yates, qui n'a donc pas commis de crime de lèse-majesté face à son coéquipier. 'Nous respectons le maillot jaune dans notre équipe', a souligné le vainqueur du jour.

A 4 km de la ligne, Yates s'est dressé sur les pédales. Au train, il a pris mètre après mètre à ses adversaires. Son plus sérieux opposant fut Thibaut Pinot. Le Français s'est rapproché à quelques secondes du Britannique peu avant la flamme rouge, mais ce dernier a pu trouver les forces pour contenir son adversaire.

Fort de 19'' d'avance sur l'Américain Matteo Jorgenson, arrivé 5e à 21'' à Thyon, Yates peut entrevoir avec un certain optimisme la victoire finale. 'J'ai une équipe très forte autour de moi et je pense que nous avons les moyens de nous défendre', souligne le coureur de 30 ans.

Pas de Suisse sur le podium

Il n'y aura pas de Suisse sur le podium de l'édition 2023. Comme il l'avait annoncé la veille, Gino Mäder n'a pas encore atteint une forme suffisante pour rivaliser avec les meilleurs. Il se réserve pour le Tour d'Italie dont le départ a lieu samedi prochain. A 7 km de l'arrivée, le Bernois a dû laisser partir le groupe de Yates. Il a ensuite accompli une partie de la montée avec Egan Bernal. Mais le Colombien a connu une fin de course remarquable et est remonté au 8e rang à 54'' alors que Mäder concédait 2'27''. Le coureur de la Bahrain devra se contenter de l'honorifique place de meilleur Suisse (16e du général).

Le poids plume Yannis Voisard a lui complètement rempli sa mission. Le grimpeur jurassien de l'équipe Tudor a terminé 21e à 2'37'' de Yates, 10'' derrière Mäder. Il occupe désormais la 19e place au classement général.

La dernière étape mènera ce dimanche les coureurs de Vufflens-la-Ville à Genève sur 170 km avec un passage dans le Jura vaudois.

/ATS