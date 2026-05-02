4e étape: Pogacar vainqueur en mode « maillot Jaun »

Tadej Pogacar a signé son 3e succès sur le Tour de Romandie 2026 lors de la 4e étape samedi ...
4e étape: Pogacar vainqueur en mode « maillot Jaun »

4e étape: Pogacar vainqueur en mode

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Tadej Pogacar a signé son 3e succès sur le Tour de Romandie 2026 lors de la 4e étape samedi entre Broc et Charmey. Le Slovène a attaqué dans la 3e ascension du col du Jaun pour s'imposer.

Pas question de laisser quoi que ce soit à ses adversaires. Cannibale à deux roues, le patron du cyclisme mondial s'est fait plaisir sur cette étape de 149 km. Même avec trois coureurs en échappée, dont son compatriote Primoz Roglic, Pogacar a choisi d'attaquer en faisant le spectacle dans la 3e et dernière ascension du Jaun à 3,2 km du sommet.

Seul Florian Lipowitz a esquissé une révolte, mais l'Allemand s'est fait lâcher sur la deuxième accélération du maillot jaune à un kilomètre du sommet. Le quadruple vainqueur du Tour de France a réalisé une belle descente et a fait parler ses qualités de rouleur pour arriver le premier à Charmey. Lipowitz a fini à 14 secondes.

Pogacar conforte sa première place au général.

Belle performance de Yannis Voisard. Le Jurassien a pris une très belle 6e place à 1'47.

Dimanche, Tadej Pogacar voudra sûrement s'offrir un quatrième bouquet et égaler le record de Ferdi Kübler, quadruple vainqueur sur la boucle romande en 1951. Et l'arrivée à Leysin après le départ de Lucens sur 178 km est évidemment taillée pour ses immenses qualités de grimpeur.

/ATS
 

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