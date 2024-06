3e étape: Thibau Nys s'impose, Bettiol en jaune

Thibau Nys a remporté la 3e étape du Tour de Suisse entre Steinmaur et Rüschlikon (161,7 km). Le Belge de 21 ans a été le plus fort dans un sprint en montée.

Le jeune coureur de l'équipe Lidl-Trek n'a pas franchement eu de rivaux dans les derniers hectomètres. Très puissant, le Belge a dominé la concurrence et fait parler sa force. Stephen Williams et Alberto Bettiol ont complété le podium.

Le public a cru un moment que Marc Hirschi allait peut-être pouvoir l'emporter. Mais le coéquipier de Tadej Pogacar, qui a attaqué à 3 km de l'arrivée, s'est fait rattraper à 800 m de la ligne. Le meilleur Suisse se nomme Jan Christen, 16e de l'étape à 3 secondes des meilleurs.

Christen progresse de six rangs au général et pointe désormais à la 9e place d'un classement dominé par Alberto Bettiol. Christen est à 11 secondes du Transalpin qui ne devrait pas conserver le maillot jaune plus de 24 heures avec l'étape qui s'annonce mercredi.

Le peloton attaquera en effet la quatrième étape de 171 km entre Rüschlikon et le sommet du col du Gothard. Une étape de montagne avec une arrivée en côte à plus de 2000 m d'altitude.

/ATS