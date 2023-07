20e étape du Tour de France: Pinot veut briller chez lui

Les coureurs du Tour de France vont souffrir une dernière fois lors de la 20e étape dans les Vosges. Pas moins de six cols figurent au programme entre Belfort et le Markstein.

Le suspense pour la victoire finale étant désormais enterré, puisque Jonas Vingegaard compte 7'35 d'avance sur Tadej Pogacar, l'intérêt de cette étape concernera en premier lieu l'identité du vainqueur du jour. Le public français espère que Thibaut Pinot parviendra à l'emporter.

Un 'virage Pinot' dans le Petit Ballon, un écran géant chez lui à Mélisey et des comités d'accueil un peu partout: Thibaut Pinot sera fêté comme un demi-dieu sur ses routes d'entraînement vosgiennes qu'il arpentera pour la dernière fois dans la Grande Boucle.

Des sommets

La Pinotmania devrait atteindre des sommets lors d'une étape qu'il connaît par coeur. 'J'ai entendu qu'on était en train d'organiser deux trois petites choses', souligne le coureur de Groupama-FDJ.

Une 'fan zone' sera ainsi installée dans son village natal, avec écran géant et buvette. Même chose à La Bresse, à la Traverse de la Roche, où l'Association des espoirs du ski de fond vosgien a vu les choses en grand. Mais c'est surtout dans le Petit Ballon, avant-dernière ascension du jour, que ça va se passer et plus précisément dans le 'virage Pinot'

Mais, lucide sur son niveau, Pinot reconnaît que gagner reste 'au-delà du rêve' et espère déjà 'être à l'avant' samedi 'pour profiter de cette ambiance. Il y a aura des frissons et de l'émotion, ce sera mon dernier col sur le Tour.'

Ensuite, il lui restera encore quelques courses, avant que le rideau tombe définitivement en octobre. 'Je suis content d'arrêter, dit-il. Et dans un an je serai peut-être au bord de la route avec les copains pour encourager les coureurs.'

/ATS