Elina Benoit médaillée de bronze aux Européens sur la distance olympique !

Elina Benoit a remporté dimanche la médaille de bronze espoirs des championnats d’Europe de VTT en cross-country ! La pilote de Boveresse a terminé troisième sur la distance olympique à Monteceneri au Tessin, derrière ses compatriotes Anina Hutter et Fiona Schibler. La Neuchâteloise, qui vient de fêter ses 22 ans, a concédé 1’20’’ à la gagnante et 16’’ à sa dauphine.

Pour compléter ce triplé suisse, Elina Benoit a commencé la course prudemment, au-delà du top-10, avant de revenir dans le quintet de tête, puis de faire la différence dans la bataille pour la médaille de bronze.





Des Européens de rêve

Elina Benoit signe une superbe performance au Tessin en comptant sa médaille d'argent sur le short-track. La Neuchâteloise avait déjà prouvé qu’elle appartenait aux meilleures vététistes de son âge l’an dernier aux championnats du monde de Crans-Montana, où la Vallonnière avait pris le cinquième rang de la course des moins de 23 ans à quelques secondes du podium.

L'autre Neuchâteloise en lice dans ces Européens, Tess de Almeida, n'a pas résisté à la chaleur et à la concurrence samedi dans la course des juniors, où elle a été arrêtée par les commissaires pour laisser passer la tête de course. /vco