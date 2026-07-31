Européens : Elina Benoit en argent

La vététiste de Boveresse démarre les Championnats d’Europe de la meilleure des manières. Elle a pris la 2e place du short-track des moins de 23 ans mercredi au Tessin. Chez les juniors, Tess de Almeida s’est classée 13e.
Elina Benoit réussit ses débuts aux Européens de VTT. La Vallonière s’est parée d’argent sur le short-track des moins de 23 ans jeudi à Monteceneri. Sur la piste tessinoise, sous des températures avoisinant les 35 degrés, Elina Benoit n’a été battue que de 2 secondes par l’Argovienne Lea Huber.
Autre Neuchâteloise engagée dans les Championnats d’Europe ce jeudi, Tess de Almeida a signé le 13e temps de la course des juniors. La Boudrysanne a terminé à 1’07’’ de la gagnante tchèque Barbora Bukovska. /lgn