Européens : Elina Benoit en argent

Elina Benoit réussit ses débuts aux Européens de VTT. La Vallonière s’est parée d’argent sur le short-track des moins de 23 ans jeudi à Monteceneri. Sur la piste tessinoise, sous des températures avoisinant les 35 degrés, Elina Benoit n’a été battue que de 2 secondes par l’Argovienne Lea Huber.

Autre Neuchâteloise engagée dans les Championnats d’Europe ce jeudi, Tess de Almeida a signé le 13e temps de la course des juniors. La Boudrysanne a terminé à 1’07’’ de la gagnante tchèque Barbora Bukovska. /lgn