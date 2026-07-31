Européens : Elina Benoit en argent

La vététiste de Boveresse démarre les Championnats d’Europe de la meilleure des manières. Elle ...
Européens : Elina Benoit en argent

La vététiste de Boveresse démarre les Championnats d’Europe de la meilleure des manières. Elle a pris la 2e place du short-track des moins de 23 ans mercredi au Tessin. Chez les juniors, Tess de Almeida s’est classée 13e.

Elina Benoit (à gauche) n’a été battue que de 2 secondes par l’Argovienne Lea Huber. (Photo : KEYSTONE/Maxime Schmid.) Elina Benoit (à gauche) n’a été battue que de 2 secondes par l’Argovienne Lea Huber. (Photo : KEYSTONE/Maxime Schmid.)

Elina Benoit réussit ses débuts aux Européens de VTT. La Vallonière s’est parée d’argent sur le short-track des moins de 23 ans jeudi à Monteceneri. Sur la piste tessinoise, sous des températures avoisinant les 35 degrés, Elina Benoit n’a été battue que de 2 secondes par l’Argovienne Lea Huber.

Autre Neuchâteloise engagée dans les Championnats d’Europe ce jeudi, Tess de Almeida a signé le 13e temps de la course des juniors. La Boudrysanne a terminé à 1’07’’ de la gagnante tchèque Barbora Bukovska. /lgn 


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