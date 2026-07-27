Yannis Voisard : « Cette 11e place est assez fantastique pour moi »

Le Jurassien a très bien vécu ses deux premières semaines. « C’était vraiment bien jusqu’au contre-la-montre de mardi (…) et après, la dernière semaine, ça a été très difficile autant mentalement que physiquement », relève celui qui a tout de même pu compter sur son mental d’acier pour ne pas flancher. « Je suis un coureur qui ne lâche jamais rien et qui est capable d’aller assez loin dans l’effort ».





Le souvenir marquant du passage dans les Vosges

Sur les routes françaises, le Jurassien a connu l’engouement si spécial d’une Grande boucle. Il a particulièrement apprécié les deux étapes dans les Vosges en fin de deuxième semaine qui l’ont emmené vers la frontière jurassienne. « C’était vraiment très spécial de courir sur des routes que je connaissais (…) avec le public jurassien qui était en nombre sur ces deux jours », apprécie l’Ajoulot qui, malgré ses brillantes prestations, garde la tête sur les épaules. « C’est sûr que c’est un très grand résultat mais à la prochaine course on repart à zéro », souffle-t-il humblement.





La fierté de l’ancien entraineur

Yannis Voisard a impressionné beaucoup de monde en trois semaines de course, à commencer par son ancien entraineur au GS Ajoie il y a plus de dix ans. Emmanuel Ferrari salue un résultat « extraordinaire » et le travail du Jurassien pour « progresser encore ». Il a même pu admirer son ex-protégé lors de la 14e étape et son passage au col du Hundsruck. « Je l’ai vu passer, j’ai vu le niveau et j’étais vraiment impressionné. Ça monte très vite », témoigne le membre du GSA, encore époustouflé par la résilience dont a fait preuve Yannis Voisard qui « n’a peur de personne. » /nmy