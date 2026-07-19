Un top-20 mondial pour Alexandre Emmel

L’athlète de Grandson a pris la 20e place des championnats du monde de BMX dans la catégorie ...
Un top-20 mondial pour Alexandre Emmel

L’athlète de Grandson a pris la 20e place des championnats du monde de BMX dans la catégorie des moins de 23 ans ce dimanche à Brisbane en Australie. Il aurait pu faire mieux, mais la compétition a été arrêtée.

L'aventure d'Alexandre Emmel aux Mondiaux a été écourtée en raison de la météo à Brisbane. (photo : Alexandre Emmel) L'aventure d'Alexandre Emmel aux Mondiaux a été écourtée en raison de la météo à Brisbane. (photo : Alexandre Emmel)

Alexandre Emmel se met en évidence aux Mondiaux. Le cycliste de Grandson a terminé au 20e rang des championnats du monde de BMX dimanche à Brisbane en Australie dans la catégorie des moins de 23 ans. La déception doit toutefois prédominer pour Alexandre Emmel. Le classement final a en effet été établi en fonction des résultats et des chronos des 8es de finale, disputés samedi, le vent ayant empêché la poursuite des joutes dimanche. Le vice-champion d’Europe n’a donc pas pu jouer sa chance jusqu’au bout dans cette compétition après avoir pourtant décroché sa qualification pour les quarts de finale. /gjo


 

Actualités suivantes

Zoé Claessens 4e des Mondiaux de Brisbane

Zoé Claessens 4e des Mondiaux de Brisbane

Cyclisme    Actualisé le 19.07.2026 - 11:33

« Il manque un petit truc » à Vingegaard cette année, estime Pogacar

« Il manque un petit truc » à Vingegaard cette année, estime Pogacar

Cyclisme    Actualisé le 18.07.2026 - 22:35

Tadej Pogacar en rajoute une couche dans les Vosges

Tadej Pogacar en rajoute une couche dans les Vosges

Cyclisme    Actualisé le 18.07.2026 - 17:48

Elina Benoit en argent

Elina Benoit en argent

Cyclisme    Actualisé le 18.07.2026 - 16:00

Articles les plus lus

TdF: Mauro Schmid remporte sa première étape à Belfort

TdF: Mauro Schmid remporte sa première étape à Belfort

Cyclisme    Actualisé le 17.07.2026 - 18:07

Elina Benoit en argent

Elina Benoit en argent

Cyclisme    Actualisé le 18.07.2026 - 16:00

Tadej Pogacar en rajoute une couche dans les Vosges

Tadej Pogacar en rajoute une couche dans les Vosges

Cyclisme    Actualisé le 18.07.2026 - 17:48

« Il manque un petit truc » à Vingegaard cette année, estime Pogacar

« Il manque un petit truc » à Vingegaard cette année, estime Pogacar

Cyclisme    Actualisé le 18.07.2026 - 22:35

Des championnats d’Europe et du monde de VTT aux couleurs neuchâteloises

Des championnats d’Europe et du monde de VTT aux couleurs neuchâteloises

Cyclisme    Actualisé le 17.07.2026 - 10:59

TdF: Mauro Schmid remporte sa première étape à Belfort

TdF: Mauro Schmid remporte sa première étape à Belfort

Cyclisme    Actualisé le 17.07.2026 - 18:07

Elina Benoit en argent

Elina Benoit en argent

Cyclisme    Actualisé le 18.07.2026 - 16:00

Tadej Pogacar en rajoute une couche dans les Vosges

Tadej Pogacar en rajoute une couche dans les Vosges

Cyclisme    Actualisé le 18.07.2026 - 17:48