Un top-20 mondial pour Alexandre Emmel

Alexandre Emmel se met en évidence aux Mondiaux. Le cycliste de Grandson a terminé au 20e rang des championnats du monde de BMX dimanche à Brisbane en Australie dans la catégorie des moins de 23 ans. La déception doit toutefois prédominer pour Alexandre Emmel. Le classement final a en effet été établi en fonction des résultats et des chronos des 8es de finale, disputés samedi, le vent ayant empêché la poursuite des joutes dimanche. Le vice-champion d’Europe n’a donc pas pu jouer sa chance jusqu’au bout dans cette compétition après avoir pourtant décroché sa qualification pour les quarts de finale. /gjo