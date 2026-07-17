Des championnats d’Europe et du monde de VTT aux couleurs neuchâteloises

Le VTT neuchâtelois aura l’occasion de briller ces prochaines semaines. Trois représentantes de la région ont été retenues pour prendre part aux grandes compétitions à venir : les championnats d’Europe et les championnats du monde.

Elina Benoit a été sélectionnée pour les deux rendez-vous. La cycliste de Boveresse sera au départ des épreuves de cross-country et de short-track des moins de 23 ans lors des Européens prévus fin juillet au Tessin. Elle sera accompagnée de la jeune Tess De Almeida qui évoluera dans la catégorie des moins de 19 ans. Cette dernière pourrait également obtenir un ticket pour les Mondiaux, en cas de bons résultats lors des championnats de Suisse prévus du 17 au 19 juillet à Leysin.

Si Tess De Almeida n’est pas encore sûre d’être de la partie lors des championnats du monde, deux Neuchâteloises seront assurément au départ en août dans le nord de l’Italie. Elina Benoit en cross-country chez les moins de 23 ans, et Lisa Baumann en VTT de descente. /comm-gjo