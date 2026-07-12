Belle 4e place pour Elina Benoit

La vététiste vallonnière a terminé au pied du podium, ce dimanche, lors de l'épreuve de cross-country ...
Belle 4e place pour Elina Benoit

La vététiste vallonnière a terminé au pied du podium, ce dimanche, lors de l'épreuve de cross-country M23 de la Coupe du monde en Andorre.

Elina Benoit a terminé à six secondes de la troisième place dimanche en Andorre (Photo d'archive : E. Küstenbrück). Elina Benoit a terminé à six secondes de la troisième place dimanche en Andorre (Photo d'archive : E. Küstenbrück).

Elina Benoit à une poignée de secondes d'un podium en Coupe du monde.  Après sa 13e place vendredi en short track, la vététiste vallonnière a décroché une belle 4e place lors de la manche de cross-country, disputée ce dimanche à Pal Arinsal, en Andorre. Elle échoue à seulement six secondes du podium. Devant, l'Italienne Valentina Corvi s'est imposée. Au classement général de la discipline, Elina Benoit occupe la 10e place. /ave


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Tim Merlier signe le doublé

Tim Merlier signe le doublé

Cyclisme    Actualisé le 11.07.2026 - 19:13

Lisa Baumann hors du top 10

Lisa Baumann hors du top 10

Cyclisme    Actualisé le 11.07.2026 - 13:33

Blöchlinger à nouveau sur le podium en short-track

Blöchlinger à nouveau sur le podium en short-track

Cyclisme    Actualisé le 10.07.2026 - 20:01

Tim Merlier le plus rapide à Bordeaux

Tim Merlier le plus rapide à Bordeaux

Cyclisme    Actualisé le 10.07.2026 - 17:19

Articles les plus lus

Elina Benoit se classe 13e en Coupe du monde de VTT

Elina Benoit se classe 13e en Coupe du monde de VTT

Cyclisme    Actualisé le 10.07.2026 - 15:35

Tim Merlier le plus rapide à Bordeaux

Tim Merlier le plus rapide à Bordeaux

Cyclisme    Actualisé le 10.07.2026 - 17:19

Blöchlinger à nouveau sur le podium en short-track

Blöchlinger à nouveau sur le podium en short-track

Cyclisme    Actualisé le 10.07.2026 - 20:01

Lisa Baumann hors du top 10

Lisa Baumann hors du top 10

Cyclisme    Actualisé le 11.07.2026 - 13:33

Tadej Pogacar écrase la concurrence dans le Tourmalet

Tadej Pogacar écrase la concurrence dans le Tourmalet

Cyclisme    Actualisé le 09.07.2026 - 17:55

Elina Benoit se classe 13e en Coupe du monde de VTT

Elina Benoit se classe 13e en Coupe du monde de VTT

Cyclisme    Actualisé le 10.07.2026 - 15:35

Tim Merlier le plus rapide à Bordeaux

Tim Merlier le plus rapide à Bordeaux

Cyclisme    Actualisé le 10.07.2026 - 17:19

Blöchlinger à nouveau sur le podium en short-track

Blöchlinger à nouveau sur le podium en short-track

Cyclisme    Actualisé le 10.07.2026 - 20:01

4e étape: Mads Pedersen vainqueur à Foix, Traeen maillot jaune

4e étape: Mads Pedersen vainqueur à Foix, Traeen maillot jaune

Cyclisme    Actualisé le 07.07.2026 - 17:53

Olav Kooij s'offre la 5e étape du Tour de France au sprint

Olav Kooij s'offre la 5e étape du Tour de France au sprint

Cyclisme    Actualisé le 08.07.2026 - 18:19

Tadej Pogacar écrase la concurrence dans le Tourmalet

Tadej Pogacar écrase la concurrence dans le Tourmalet

Cyclisme    Actualisé le 09.07.2026 - 17:55

Elina Benoit se classe 13e en Coupe du monde de VTT

Elina Benoit se classe 13e en Coupe du monde de VTT

Cyclisme    Actualisé le 10.07.2026 - 15:35