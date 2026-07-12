Belle 4e place pour Elina Benoit

Elina Benoit à une poignée de secondes d'un podium en Coupe du monde. Après sa 13e place vendredi en short track, la vététiste vallonnière a décroché une belle 4e place lors de la manche de cross-country, disputée ce dimanche à Pal Arinsal, en Andorre. Elle échoue à seulement six secondes du podium. Devant, l'Italienne Valentina Corvi s'est imposée. Au classement général de la discipline, Elina Benoit occupe la 10e place. /ave