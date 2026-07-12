Elina Benoit à une poignée de secondes d'un podium en Coupe du monde. Après sa 13e place vendredi en short track, la vététiste vallonnière a décroché une belle 4e place lors de la manche de cross-country, disputée ce dimanche à Pal Arinsal, en Andorre. Elle échoue à seulement six secondes du podium. Devant, l'Italienne Valentina Corvi s'est imposée. Au classement général de la discipline, Elina Benoit occupe la 10e place. /ave
Belle 4e place pour Elina Benoit
La vététiste vallonnière a terminé au pied du podium, ce dimanche, lors de l'épreuve de cross-country ...
RTN
Actualités suivantes
Articles les plus lus
4e étape: Mads Pedersen vainqueur à Foix, Traeen maillot jaune
Cyclisme • Actualisé le 07.07.2026 - 17:53
Olav Kooij s'offre la 5e étape du Tour de France au sprint
Cyclisme • Actualisé le 08.07.2026 - 18:19