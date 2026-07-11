Lisa Baumann hors du top 10

Lisa Baumann pas au meilleur de sa forme à Pal Arinsal, en Andorre. Ce samedi, la vététiste de descente de Montalchez a terminé à la 13e place de la manche de Coupe du monde. Devant, Valentina Höll a tenu son rang. L'Autrichienne, leader du classement général, a réalisé le meilleur temps de la journée. Deuxième la semaine dernière à La Thuile, en Italie, Lisa Baumann perd du terrain sur Valentina Höll, mais conserve sa place de dauphine au classement général. /ave