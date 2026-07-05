Elina Benoit confirme à La Thuile

La vététiste du Val-de-Travers a pris le 5e rang du cross-country de Coupe du monde des moins ...
Elina Benoit confirme à La Thuile

La vététiste du Val-de-Travers a pris le 5e rang du cross-country de Coupe du monde des moins de 23 ans dimanche en Italie. Déjà 6e vendredi en short-track, Elina Benoit prouve une nouvelle fois qu'elle s’est bien remise de sa blessure.

Elina Benoit a signé deux top-10 en Italie. (Photo : E. Küstenbrück) Elina Benoit a signé deux top-10 en Italie. (Photo : E. Küstenbrück)

Elina Benoit signe un nouveau top-10 en Coupe du monde des moins de 23 ans. Deux jours après sa 6e place en short-track, la vététiste vallonière s’est classée 5e dimanche en cross-country lors de la manche de La Thuile, en Italie. C’est l’Italienne Valentina Corvi qui s’est imposée. Elina Benoit repart donc du Val d’Aoste avec deux top-10, qui confirment qu’elle s’est bien remise de sa blessure. /lgn


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