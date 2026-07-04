Lisa Baumann à nouveau deuxième

La vététiste de descente de Montalchez a pris le 2e rang de la manche de Coupe du monde à La ...
Lisa Baumann à nouveau deuxième

La vététiste de descente de Montalchez a pris le 2e rang de la manche de Coupe du monde à La Thuile ce samedi. Elle n’a été devancée que par l’Autrichienne Valentina Höll en Italie.

Lisa Baumann signe une nouvelle deuxième place de suite en Coupe du monde de descente. (Photo: archives Lisa Baumann) Lisa Baumann signe une nouvelle deuxième place de suite en Coupe du monde de descente. (Photo: archives Lisa Baumann)

La victoire échappe toujours à Lisa Baumann. La vététiste de Montalchez a pris la 2e place de la descente de La Thuile, ce samedi en Coupe du monde. La victoire est revenue à la championne du monde, l’Autrichienne Valentina Höll, qui a devancé Lisa Baumann de moins de 3 centièmes. Déjà deuxième à Lenzerheide il y a deux semaines, la Neuchâteloise n’a pas encore pu célébrer de victoire cette saison. En Italie, elle a signé son troisième podium de l’été, confortant ainsi sa place de première dauphine au classement général de la Coupe du monde de VTT de descente. /lgn


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