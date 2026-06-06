Matteo Oppizzi et Carole Perrot vainqueurs à Chaumont

Le Neuchâtelois et l’athlète de Prèles ont remporté la troisième étape du Trophée des Montagnes ...
Matteo Oppizzi et Carole Perrot vainqueurs à Chaumont

Le Neuchâtelois et l’athlète de Prèles ont remporté la troisième étape du Trophée des Montagnes Neuchâteloises ce vendredi soir entre Pierre-à-Bot et Chaumont.

Matteo Oppizzi confirme. Après sa victoire mercredi lors de la première étape de la Raiffeisen Trans, il s'impose à Chaumont. (Photo : Bertrand Pfaff) Matteo Oppizzi confirme. Après sa victoire mercredi lors de la première étape de la Raiffeisen Trans, il s'impose à Chaumont. (Photo : Bertrand Pfaff)

Chaumont connaît ses champions. Matteo Oppizzi et Carole Perrot ont remporté vendredi soir la troisième étape du Trophée des Montagnes Neuchâteloises disputée entre Pierre-à-Bot et Chaumont. Le Neuchâtelois a mis tout le monde d’accord en avalant les 4,5 kilomètres et les 407 mètres de dénivelé positif en 16’38’’. Il devance Charles Mercier et Alexis Cohen de respectivement 23 et 35 secondes.

De son côté, Carole Perrot a dû lutter jusque dans les derniers mètres pour s’imposer en 22’42’’ et devancer sa dauphine, Mathilde Schucany, de 5 petites secondes. La cycliste du VC Edelweiss Le Locle, Sophie Obrist, complète le podium à 46 secondes de la gagnante du jour.

La quatrième étape de ce Trophée des Montagnes Neuchâteloises est prévue le vendredi 19 juin entre Travers et le Soliat avec 11,7 kilomètres et 650 mètres de dénivelé positif au programme. /gjo


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