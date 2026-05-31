Lisa Baumann tient son premier podium

La vététiste de descente de Montalchez a pris le 3e rang de la course de Coupe du monde de ...
Lisa Baumann tient son premier podium

La vététiste de descente de Montalchez a pris le 3e rang de la course de Coupe du monde de Loudenvielle dimanche. C’est le premier podium de Lisa Baumann cette saison. 

Lisa Baumann est grimpée pour la première fois de la saison sur un podium de Coupe du monde dimanche en France.  (Photo : Sebastian Gruber) Lisa Baumann est grimpée pour la première fois de la saison sur un podium de Coupe du monde dimanche en France.  (Photo : Sebastian Gruber)

Lisa Baumann grimpe sur le podium pour la première fois de la saison de Coupe du monde de VTT de descente. A Loudevielle, dans les Hautes-Pyrénées françaises, la vététiste de Montalchez s’est classée 3e ce dimanche. La victoire est revenue à l’Autrichienne Valentina Höll devant la Canadienne Gracey Hemstreet. Ce podium permet à Lisa Baumann de remonter de la 10e à la 6e place du classement général. /lgn


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