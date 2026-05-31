Lisa Baumann tient son premier podium

Lisa Baumann grimpe sur le podium pour la première fois de la saison de Coupe du monde de VTT de descente. A Loudevielle, dans les Hautes-Pyrénées françaises, la vététiste de Montalchez s’est classée 3e ce dimanche. La victoire est revenue à l’Autrichienne Valentina Höll devant la Canadienne Gracey Hemstreet. Ce podium permet à Lisa Baumann de remonter de la 10e à la 6e place du classement général. /lgn