Deux Chaux-de-Fonniers vainqueurs sur le Trophée des Montagnes

Double victoire chaux-de-fonnière sur le Trophée des Montagnes neuchâteloises. Alexandre Balmer a remporté la 2e étape de la course de côte cycliste entre Biaufond et le sommet de la Sombaille ce samedi en fin de matinée, tout comme l’année dernière. Le régional a mis 25’28’’ pour parcourir les 11,7 km. Alexandre Balmer a devancé Vincent Wisard et Matteo Oppizzi. Chaux-de-Fonnière également, la triathlète Valérie Schmidt s’est, elle, imposée en 33’43’’ devant Sophie Obrist et Julie Vienne Bürki.

La prochaine étape de ce Trophée des Montagnes neuchâteloises se disputera vendredi prochain entre Pierre-à-Bot et Chaumont, sur un parcours de 4,5km avec 410 m de dénivelé positif. /lgn