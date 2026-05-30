Deux Chaux-de-Fonniers vainqueurs sur le Trophée des Montagnes

Valérie Schmidt et Alexandre Balmer ont remporté ce samedi la 2e étape du Trophée des Montagnes ...
Deux Chaux-de-Fonniers vainqueurs sur le Trophée des Montagnes

Valérie Schmidt et Alexandre Balmer ont remporté ce samedi la 2e étape du Trophée des Montagnes neuchâteloises. Les deux cyclistes locaux de l’épreuve ont été les plus rapides à raller le haut de la Sombaille depuis Biaufond.

Alexandre Balmer s'est imposé sur son terrain de jeu samedi. (Photo : Bertrand Pfaff) Alexandre Balmer s'est imposé sur son terrain de jeu samedi. (Photo : Bertrand Pfaff)

Double victoire chaux-de-fonnière sur le Trophée des Montagnes neuchâteloises. Alexandre Balmer a remporté la 2e étape de la course de côte cycliste entre Biaufond et le sommet de la Sombaille ce samedi en fin de matinée, tout comme l’année dernière. Le régional a mis 25’28’’ pour parcourir les 11,7 km. Alexandre Balmer a devancé Vincent Wisard et Matteo Oppizzi. Chaux-de-Fonnière également, la triathlète Valérie Schmidt s’est, elle, imposée en 33’43’’ devant Sophie Obrist et Julie Vienne Bürki.

La prochaine étape de ce Trophée des Montagnes neuchâteloises se disputera vendredi prochain entre Pierre-à-Bot et Chaumont, sur un parcours de 4,5km avec 410 m de dénivelé positif. /lgn


 

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