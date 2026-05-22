Le Trophée des Montagnes neuchâteloises est lancé

Alina Mylka et Léo Froidevaux ont remporté jeudi la course Nods-Chasseral, première manche ...
Le Trophée des Montagnes neuchâteloises est lancé

Alina Mylka et Léo Froidevaux ont remporté jeudi la course Nods-Chasseral, première manche de la compétition cycliste par étapes.

La compétition s'est déroulée sous un soleil radieux. (Photo : CCLittoral). La compétition s'est déroulée sous un soleil radieux. (Photo : CCLittoral).

La saison du Trophée des Montagnes neuchâteloises est ouverte ! La 12e édition de la course de côte Nods-Chasseral a constitué jeudi la première manche de la compétition cycliste. Organisée par le Club cycliste du Littoral, la compétition a rassemblé plus de 90 participants venus se confronter aux pentes du Chasseral sous le soleil. Alina Mylka s’est imposée chez les dames en 30’49, Léo Froidevaux l’a emporté chez les messieurs en 24’33.

Prochaine étape du Trophée : le samedi 30 mai entre Biaufond et La Chaux-de-Fonds. /comm-jhi


 

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