Le ROC du Littoral a attiré 300 sportifs à Hauterive

La course de VTT avait lieu pour la 33e fois dimanche à Hauterive. Toutes catégories confondues, environ 300 vététistes ont participé à l’événement, une fréquentation inférieure aux attentes. Bilan avec l’organisation.
Le Roc du Littoral propose un parcours qui plaît au public. La compétition de VTT a vécu sa 33e édition dimanche à Hauterive. L’épreuve principale a été remportée par le local de l’étape Romain Bannwart. Plus de 300 sportifs de tous âges ont pris part aux différentes courses. Malgré une fréquentation un peu en dessous des attentes des organisateurs, cette édition reste une réussite. « Ça s’est super bien passé. Les conditions du parcours étaient vraiment bonnes, avec une belle participation et un niveau tout à fait relevé. C’était chouette », résume Yannick Sarret, le président du comité d'organisation.
Yannick Sarret : « Il n'y avait pas de boue, pas trop de vélos à nettoyer, les concurrents étaient contents. »
Le nombre d’inscriptions au Roc du Littoral n’a donc pas atteint des records ce dimanche. « On a vraiment le sourire quand on dépasse les 400 participants », explique Yannick Sarret. Le président de l’organisation reste toutefois lucide sur cette fréquentation plus faible qu’espéré : « Globalement, on constate qu’il y a un peu moins de participation dans les courses VTT. »
Malgré cela, il reste convaincu de la qualité de l’épreuve. « Au fil des années, on essaie de faire évoluer le parcours pour le rendre vraiment intéressant et attractif. Plusieurs fois ce matin, en me baladant, j’ai entendu que c’était le plus beau parcours de la saison. C’est le plus beau commentaire qu’on peut nous faire », ajoute Yannick Sarret.
Yannick Sarret : « Ça nous tient à cœur que les gens aient un beau parcours. »
Didier Wuillemin est caissier et membre du comité d’organisation du Roc du Littoral depuis plus de 20 ans. Il quittera ses fonctions après cette édition. Pour lui, l’identité de cette course bien connue des amateurs de VTT de la région se résume en quatre mots : « pur plaisir, pur VTT ».
Celui qui a connu la compétition lorsqu’elle se déroulait encore à Cornaux a vu l’organisation faire face à de plus en plus de contraintes administratives. « La principale évolution, c'est la réglementation. Il y a toujours plus de contraintes et d’autorisations à obtenir. Bientôt, chaque mètre carré sera protégé. »
Didier Wuillemin : « On devra bientôt faire des courses dans les parkings si ça continue. »
Malgré cela, le caissier de l’événement neuchâtelois retient avant tout les aspects positifs de ces plus de deux décennies d’engagement. « On a souvent eu le beau temps, c’est ça qui fait plaisir. Et surtout, il y a la joie de transmettre. Les gens sont contents. »
Didier Wuillemin souligne aussi l’importance de la course des enfants : « On reste une course populaire. Il y a aussi une quarantaine de poussins, âgés de 3 à 7 ans. Ils ont fait 200 mètres avec beaucoup de plaisir. Et là, c’est la folie pure. »
Les résultats du Roc du Littoral sont à retrouver ici. /yca