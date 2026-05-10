Le ROC du Littoral a attiré 300 sportifs à Hauterive

Le nombre d’inscriptions au Roc du Littoral n’a donc pas atteint des records ce dimanche. « On a vraiment le sourire quand on dépasse les 400 participants », explique Yannick Sarret. Le président de l’organisation reste toutefois lucide sur cette fréquentation plus faible qu’espéré : « Globalement, on constate qu’il y a un peu moins de participation dans les courses VTT. »

Malgré cela, il reste convaincu de la qualité de l’épreuve. « Au fil des années, on essaie de faire évoluer le parcours pour le rendre vraiment intéressant et attractif. Plusieurs fois ce matin, en me baladant, j’ai entendu que c’était le plus beau parcours de la saison. C’est le plus beau commentaire qu’on peut nous faire », ajoute Yannick Sarret.