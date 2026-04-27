Lisa Baumann veut franchir un nouveau cap

Lisa Baumann est prête à en découdre. La Neuchâteloise entame jeudi sa saison de Coupe du monde de VTT de descente. La première étape du circuit est prévue à Mona YongPyong en Corée du Sud.

Depuis de longs mois, la double championne d’Europe en titre se prépare à cette reprise de la compétition. Et elle n’est pas mécontente que les choses sérieuses reprennent. « On se réjouit. L’intersaison, c’est quand même très long », note Lisa Baumann.