Lisa Baumann veut franchir un nouveau cap

La Neuchâteloise de 24 ans entame sa saison de Coupe du monde de VTT de descente jeudi en Corée ...
Lisa Baumann veut franchir un nouveau cap

La Neuchâteloise de 24 ans entame sa saison de Coupe du monde de VTT de descente jeudi en Corée. Après une longue préparation, elle se lance dans ce nouvel exercice avec de grandes ambitions.

Lisa Baumann veut jouer les premiers rôles en Coupe du monde cette saison. (Photo : Sebastian Gruber) Lisa Baumann veut jouer les premiers rôles en Coupe du monde cette saison. (Photo : Sebastian Gruber)

Lisa Baumann est prête à en découdre. La Neuchâteloise entame jeudi sa saison de Coupe du monde de VTT de descente. La première étape du circuit est prévue à Mona YongPyong en Corée du Sud.

Depuis de longs mois, la double championne d’Europe en titre se prépare à cette reprise de la compétition. Et elle n’est pas mécontente que les choses sérieuses reprennent. « On se réjouit. L’intersaison, c’est quand même très long », note Lisa Baumann.

Lisa Baumann : « Reprendre la compétition est toujours un peu stressant. »

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Ambitions en hausse

Côté objectifs, Lisa Baumann en a plusieurs. Elle annonce vouloir décrocher ses premiers podiums en Coupe du Monde, conserver son titre européen et tenter de s’emparer d’une médaille aux prochains Mondiaux. Cinquième l’année dernière, elle entend prendre sa revanche au mois d’août en Italie : « À Champéry c’était vraiment un échec pour moi. Mais cette année j’ai une nouvelle chance à saisir. »

Pour préparer ce copieux programme, la Neuchâteloise a tenté d’anticiper avec quelques ajustements lors de sa préparation de saison. « J’ai vraiment amélioré le côté nutrition », explique-t-elle.

« Au meilleur niveau, tous les détails comptent. »

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Victime d'une fracture de la clavicule la saison dernière, Lisa Baumann espère vivre une saison sans encombre cette année. (Photo : Sebastian Gruber) Victime d'une fracture de la clavicule la saison dernière, Lisa Baumann espère vivre une saison sans encombre cette année. (Photo : Sebastian Gruber)

A noter encore que pour la première fois, Lisa Baumann s'élancera en Coupe du monde sans sa compatriote Camille Balanche qui a décidé de ranger son vélo la saison dernière. « Elle va manquer à beaucoup de monde et à moi aussi. C'était toujours intéressant d'échanger avec elle », souligne la vététiste de Montalchez. 

Lisa Baumann disputera ses premières qualifications de la saison de Coupe du monde ce vendredi en Corée du Sud. Elle tentera de se qualifier pour la finale prévue samedi dès 13h sur la piste asiatique. /gjo


 

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