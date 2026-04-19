230 jeunes vététistes réunis à Bôle

Les enfants de 4 à 19 ans ont pu se défouler et se mesurer ce week-end à l’occasion de la Zeta ...
230 jeunes vététistes réunis à Bôle

Les enfants de 4 à 19 ans ont pu se défouler et se mesurer ce week-end à l’occasion de la Zeta Bike Kids, à Bôle. L’épreuve comptait pour les championnats cantonaux et lee championnat romand pour les plus de 9 ans. 

Les poussins ont aussi eu leur course de VTT dimanche à Bôle. Les poussins ont aussi eu leur course de VTT dimanche à Bôle.

Les jeunes vététistes romands avaient rendez-vous à Bôle ce dimanche. La Zeta Bike Kids a réuni des participants de 4 à 19 ans, venus se mesurer sur leurs vélos. L’épreuve comptait également pour les championnats cantonaux ainsi que pour le championnat romand.

Il s’agissait déjà de la quatrième édition de cette compétition réservée uniquement aux jeunes, des poussins jusqu’aux juniors. Un comité de six personnes pilote l’événement et prépare minutieusement cette journée. Et visiblement, les efforts paient : plus de 230 cyclistes en herbe étaient au rendez-vous dimanche. « Je dirais que c’est à la fois normal et extraordinaire. On a beaucoup de monde aujourd’hui parce qu’on a décidé d’accueillir les championnats romands et cantonaux des clubs cyclistes de Romandie. Et cela attire davantage de jeunes, parce qu’ils ont envie de se battre pour un titre romand », explique Arnaud Michaud, responsable de l’organisation de la Zeta Bike Kids.

Arnaud Michaud : « Au niveau des parcours pour les jeunes, on doit trouver un équilibre. »

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Il y avait du monde lors du départ de la course des plus grands. Il y avait du monde lors du départ de la course des plus grands.

Pour les plus petits, le parcours était forcément plus court et sans doute plus simple à mettre en place pour l’organisation. Mais au-delà du tracé, c’est surtout l’image laissée par cette course des poussins qui retenait l’attention. À l’arrivée, les jeunes participants semblaient ravis de leurs efforts, sous le regard attentif de parents partagés entre fierté et légère appréhension. Arnaud Michaud résume : « Quand je regarde ces jeunes, ces tout jeunes, je dirais que c’est magnifique! » Il souligne aussi le rôle des parents, « qui sont derrière » et qui ont « aussi un petit peu peur pour leur enfant, pour leur sécurité ». Pour lui, cette scène renvoie aussi « une belle image » et constitue « une belle promotion du cyclisme, dans le canton de Neuchâtel et en Suisse ».

Notre reportage à la course des poussins :

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Les jeunes athlètes à la bagarre lors de la Zeta Bike Kids dimanche. Les jeunes athlètes à la bagarre lors de la Zeta Bike Kids dimanche.

À noter que, chez les garçons, Charles Källin est devenu champion romand U17, Niilo Urni chez les moins de 13 ans et Mikel Galdos en U11. Chez les filles, Line Nappiot est la seule Neuchâteloise sacrée championne romande. Elle a remporté le titre en catégorie U15. Tous les résultats sont à retrouver ici. /yca


 

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