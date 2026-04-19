230 jeunes vététistes réunis à Bôle

Les jeunes vététistes romands avaient rendez-vous à Bôle ce dimanche. La Zeta Bike Kids a réuni des participants de 4 à 19 ans, venus se mesurer sur leurs vélos. L’épreuve comptait également pour les championnats cantonaux ainsi que pour le championnat romand.

Il s’agissait déjà de la quatrième édition de cette compétition réservée uniquement aux jeunes, des poussins jusqu’aux juniors. Un comité de six personnes pilote l’événement et prépare minutieusement cette journée. Et visiblement, les efforts paient : plus de 230 cyclistes en herbe étaient au rendez-vous dimanche. « Je dirais que c’est à la fois normal et extraordinaire. On a beaucoup de monde aujourd’hui parce qu’on a décidé d’accueillir les championnats romands et cantonaux des clubs cyclistes de Romandie. Et cela attire davantage de jeunes, parce qu’ils ont envie de se battre pour un titre romand », explique Arnaud Michaud, responsable de l’organisation de la Zeta Bike Kids.