La saison de VTT s'est comme toujours ouverte à Planeyse

C’est une tradition qui dure depuis près de 40 ans : la saison de VTT s’est ouverte sur territoire neuchâtelois par la course de Planeyse dimanche sur la Place d’armes de Colombier. Et les papys ont fait de la résistance : l’Obwaldien Martin Fanger - 38 ans samedi – a gagné en 51’34’’ au terme des cinq tours de circuit pour un total de 23,7km. Cet ancien champion du monde de relais a précédé le Bernois Timé Liechti de 28 secondes et le Marinois Nicolas Lüthi, qui affiche un âge similaire au vainqueur – d’une minute 06. Doublé neuchâtelois chez les dames : Élodie Python a devancé Virginie Pointet de 52 secondes. Cette course VTT de Planeyse se déroulait pour la 33e fois. C’est la plus ancienne du calendrier cantonal : « C’est même en général la première course VTT de la saison en Romandie. Son parcours est plutôt plat. Et il offre aussi une bonne visibilité aux spectateurs. C’est les retrouvailles du VTT après la saison d’hiver. », relève Philippe Clerc, président du club organisateur, le VC Vignoble Colombier.