La saison de VTT s'est comme toujours ouverte à Planeyse

Le Vélo-club Vignoble Colombier a organisé pour la 33e fois dimanche la plus ancienne course ...
La saison de VTT s'est comme toujours ouverte à Planeyse

Le Vélo-club Vignoble Colombier a organisé pour la 33e fois dimanche la plus ancienne course du calendrier neuchâtelois de VTT. Participation en baisse, mais les catégories jeunesse restent fournies.

Départ tourmenté chez les jeunes.  Départ tourmenté chez les jeunes. 

C’est une tradition qui dure depuis près de 40 ans : la saison de VTT s’est ouverte sur territoire neuchâtelois par la course de Planeyse dimanche sur la Place d’armes de Colombier. Et les papys ont fait de la résistance : l’Obwaldien Martin Fanger - 38 ans samedi – a gagné en 51’34’’ au terme des cinq tours de circuit pour un total de 23,7km. Cet ancien champion du monde de relais a précédé le Bernois Timé Liechti de 28 secondes et le Marinois Nicolas Lüthi, qui affiche un âge similaire au vainqueur – d’une minute 06. Doublé neuchâtelois chez les dames : Élodie Python a devancé Virginie Pointet de 52 secondes. Cette course VTT de Planeyse se déroulait pour la 33e fois. C’est la plus ancienne du calendrier cantonal : « C’est même en général la première course VTT de la saison en Romandie. Son parcours est plutôt plat. Et il offre aussi une bonne visibilité aux spectateurs. C’est les retrouvailles du VTT après la saison d’hiver. », relève Philippe Clerc, président du club organisateur, le VC Vignoble Colombier. 

Philippe Clerc : « C’est clair que la participation est en baisse. »

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Toutes catégories confondues, les organisateurs ont enregistré 263 inscriptions. Ils étaient un peu plus de 300 l’an dernier. Mais les catégories jeunesse restent bien fournies : « C’est le côté qui demeure très positif. En VTT, on peut jouer, c’est technique et pas seulement physique. » /mne 

« On est en forêt, loin de la circulation. »

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