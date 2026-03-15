Les classiques du Littoral entre soleil et bise

Quatre-vingt kilomètres sous le soleil et avec une petite bise. Ce sont les conditions printanières qui ont accompagné les 69 cyclistes ce dimanche pour la 3e manche des classiques du Littoral sur le circuit de Cornaux.

Dès les premiers kilomètres, le rythme est soutenu et la course se décante rapidement dans la première montée. Un groupe de six coureurs parvient à se détacher du peloton et creuse l’écart. L’entente est bonne pendant plusieurs kilomètres, mais la sélection continue de s’opérer et l’échappée se scinde finalement en deux groupes. À l’avant, trois coureurs se retrouvent pour se disputer la victoire. La décision s’est faite au sprint et à ce jeu c'est Edgar Michelet qui s'est montré le plus rapide. Le Français s’impose en 2h15’30’’, devant Nils Correvon et Philippe Legros. Chez les femmes, Sarah André réalise une très belle performance en s’imposant avec autorité devant Dounia Challandes.

Au classement général, Sarah André et Edgar Michelet restent en tête avant l’ultime épreuve de 100 kilomètres dimanche prochain. /comm-lgn