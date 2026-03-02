Le rendez-vous majeur d'Alexandre Balmer

Alexandre Balmer est dans les starting-blocks : le cycliste chaux-de-fonnier va amorcer le premier moment chaud de la nouvelle saison. Il va aligner trois échéances majeures du calendrier professionnel italien. Il sera au départ du Trophée Laigueglia mercredi. Il prendra ensuite part à deux épreuves inscrites au calendrier du World Tour, soit la Strade Bianche samedi, et dès lundi, la course par étapes Tirreno – Adriatico.

À 25 ans, Alexandre Balmer n’est pas encore parvenu à se faire un nom parmi les forçats de la route. L’ancien champion du monde juniors de VTT pédale toujours après le premier succès de sa carrière chez les professionnels. Il reste persuadé que cela va venir et il a abordé cette saison avec confiance : « Je suis satisfait de ma préparation hivernale. Elle s’est très bien passée. J’ai pris beaucoup de plaisir à accumuler toutes ces heures d’entraînement. Je suis content de mon niveau physique », résume Alexandre Balmer.

« Cet hiver, j’ai choisi de faire deux stages en Espagne. C’est beaucoup plus agréable. On s’entraîne mieux. »