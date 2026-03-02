Le rendez-vous majeur d'Alexandre Balmer

Alexandre Balmer est dans les starting-blocks : le cycliste chaux-de-fonnier va amorcer le premier moment chaud de la nouvelle saison. Il va aligner trois échéances majeures du calendrier professionnel italien. Il sera au départ du Trophée Laigueglia mercredi. Il prendra ensuite part à deux épreuves inscrites au calendrier du World Tour, soit la Strade Bianche samedi, et dès lundi, la course par étapes Tirreno – Adriatico.
À 25 ans, Alexandre Balmer n’est pas encore parvenu à se faire un nom parmi les forçats de la route. L’ancien champion du monde juniors de VTT pédale toujours après le premier succès de sa carrière chez les professionnels. Il reste persuadé que cela va venir et il a abordé cette saison avec confiance : « Je suis satisfait de ma préparation hivernale. Elle s’est très bien passée. J’ai pris beaucoup de plaisir à accumuler toutes ces heures d’entraînement. Je suis content de mon niveau physique », résume Alexandre Balmer.
« Cet hiver, j’ai choisi de faire deux stages en Espagne. C’est beaucoup plus agréable. On s’entraîne mieux. »
Alexandre Balmer : « J’ai beaucoup travaillé sur les fondations. »
Alexandre Balmer attend avec beaucoup d’impatience la Strade Bianche de samedi. Le parcours de l’épreuve toscane est tracé sur plus de 200 kilomètres, en alternant sur des routes asphaltées et des chemins blancs : « J’ai un passé de vététiste et cette course se rapproche du VTT. J’y ai déjà participé une fois et j’en conserve un très bon souvenir. C’est la seule course de la saison que je veux absolument faire. »
Alexandre Balmer se frottera à l’élite mondiale, la concurrence est élevée et la course très exigeante : « Il y a tout de même 4'000 mètres de dénivelé. Ce n’est pas tout plat et ce ne sont pas de bonnes routes. »
« On verra si je parviens à me glisser dans une échappée. »
À 25 ans, Alexandre Balmer pédale toujours après la première victoire de sa carrière dans le peloton professionnel. Il n’en a d’ailleurs pas été si loin lors de la 2e étape du Tour de Sardaigne, échappé et rejoint à quelques centaines de mètres de l’arrivée : « J’ai attaqué dans le final, il y a un autre coureur qui m’a suivi. Mais il n’a pas voulu me relayer et nous nous sommes fait reprendre. »
« … Cette victoire va arriver. »
Pour la troisième année consécutive, Alexandre Balmer roule cette saison pour une équipe italienne de deuxième division mondiale, le Team Solution Tech Nippo Rali. Il participera en priorité à des courses qui se déroulent dans la « Botte ». En revanche, il sait déjà qu’il ne sera pas au départ du Tour de Romandie. /mne