Premiers coups de pédale pour les Classiques du Littoral

50 kilomètres à vélo, c’est toujours plus agréable lorsqu’il fait beau ! Avec 111 coureurs au départ, le départ de la première manche des Classiques du Littoral a été donné dimanche. Cette première étape, composée de 5 boucles, se déroulait entre Marin et Wavre.

Après la première partie de la course, un groupe de cinq coureurs s’est immédiatement échappé du peloton, prenant les commandes de l’épreuve. Jamais rejointe, l’échappée s’est disputé la victoire au sprint.

Chez les hommes, c’est Henry Lawton, du VC Lancy, qui s’est imposé en 1h22’. Du côté des dames, Élodie Python a été la plus rapide en . /comm-ave